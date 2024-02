Home

13 Febbraio 2024

Livorno 13 febbraio 2024 – Al lavoro le Mini Spazzatrici, puliranno in centro, Venezia, sui viali a mare e in tutte le principali piazze

Ultimata la formazione degli Operatori di Quartiere. I 2 nuovi mezzi elettrici saranno su strada da oggi per migliorare ulteriormente la pulizia e il decoro urbano.

Elettriche, silenziose e, soprattutto, efficienti. Sono le 2 nuove mini-spazzatrici di AAMPS/RetiAmbiente che, dopo un iniziale periodo di prova e di formazione a cui sono stati avviati gli Operatori di Quartiere, a partire da oggi martedì 13 febbraio 2024 saranno ufficialmente operative per contribuire alla pulizia accurata delle strade e delle piazze cittadine. In accordo con l’uff. Ambiente del Comune di Livorno i mezzi saranno utilizzati soprattutto in centro, in Venezia, sui viali a mare e in tutte le principali piazze dei vari quartieri.

Rispetto alle spazzatrici tradizionali, notoriamente utilizzate sul manto stradale, le 2 nuove mini-spazzatrici saranno in grado di agire con efficacia sui marciapiedi e sulle pavimentazioni delle piazze grazie alle dimensioni estremamente ridotte e alla facilità con cui si possono manovrare senza interruzione del transito dei pedoni.

Sono attrezzate con spazzole per il lavaggio e la rimozione di piccoli rifiuti ma anche per l’eventuale sfalcio delle erbe infestanti che talvolta crescono a ridosso degli scalini dei marciapiedi o dei muri degli stabili. Hanno lance per la sanificazione ma anche tubi per l’aspirazione di cartacce, mozziconi di sigaretta e fogliame.

“Con la recente istituzione degli Operatori di Quartiere e delle Squadre di Pronto Intervento – afferma Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente – abbiamo fin da subito registrato un miglioramento complessivo di tutte le attività che AAMPS/RetiAmbiente mette in campo per garantire ottimali standard di pulizia su tutto il territorio comunale.

Le 2 nuove mini-spazzatrice contribuiranno a realizzare interventi di ulteriore qualità. Ricordo che gli Ispettori Ambientali, a supporto della Polizia Municipale, sono sempre più presenti in tutti i quartieri sia per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento sia per sanzionare coloro i quali non rispettano quanto indicato dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti”.

