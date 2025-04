Home

4 Aprile 2025

Livorno 4 aprile 2025 Al “Liceo Cecioni” ospiti in Aula Magna il Sindaco e il Capo della Protezione Civile

Una “lezione” davvero particolare per le studentesse e gli studenti del Liceo Cecioni. Giovedì 3 aprile sono stati ospiti nell’Aula Magna dell’istituto cittadino il sindaco Luca Salvetti e il Capo della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini. L’incontro era aperto ai partecipanti del Laboratorio di Podcast che hanno avuto modo di conoscere e fare una doppia intervista al primo cittadino per un excursus a 360° sulla sua vita lavorativa, prima di giornalista e poi di amministratore della città e al responsabile della Protezione Civile comunale.

Salvetti, ex studente del Liceo Cecioni, ha ripercorso con le ragazze e i ragazzi le principali tappe della sua vita professionale, prima da reporter e poi da Sindaco. Dai tragici fatti della strage del Moby Prince all’alluvione del 2017, per passare poi ai ricordi “sportivi” legati al Livorno in Serie A e alla discussa finale scudetto di basket persa nel 1989 dalla Libertas contro Milano.

Lazzerini ha invece spiegato il funzionamento del Centro Operativo Comunale e il sistema delle allerte meteo, riallacciandosi all’esperienza vissuta sul campo in prima persona a partire dal 2019.

Le interviste a Luca Salvetti e Lorenzo Lazzerini si aggiungono a quelle già realizzate dagli studenti a Toto Barbato, direttore artistico del “The Cage” e al capitano del Livorno Calcio Andrea Luci e andranno a far parte del podcast legato a Livorno a cui le partecipanti e i partecipanti del Laboratorio stanno lavorando e che verrà prodotto entro la fine dell’anno.

