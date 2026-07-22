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Cronaca

“Al mare in sicurezza”: sabato 25 luglio ai Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare

Cronaca

22 Luglio 2026

“Al mare in sicurezza”: sabato 25 luglio ai Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare

Livorno 22 luglio 2026 “Al mare in sicurezza”: sabato 25 luglio ai Tre Ponti dimostrazioni di salvamento in mare

Dimostrazioni di salvamento, simulazioni di soccorso e attività di sensibilizzazione ai Tre Ponti per la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day). Anche Livorno aderisce all’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli annegamenti. Nell’ambito del Programma Bandiera Blu, la Fondazione FEE Italia promuove per l’occasione la campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che coinvolge tutti i Comuni “Bandiera Blu” con iniziative dedicate all’informazione, alla prevenzione e alla cultura della sicurezza in mare.

Il Comune di Livorno partecipa alla campagna con una dimostrazione pubblica di salvamento acquatico in programma sabato 25 luglio, dalle 16 alle 18, alla spiaggia libera dei Tre Ponti.

L’iniziativa è organizzata dai settori comunali Turismo, Demanio Marittimo e Protezione Civile in collaborazione con la società di nuoto Virtus Buonconvento, che gestisce il servizio di salvamento ai Tre Ponti, la FISA Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Guardia Costiera, SVS Soccorso in mare, Misericordia di Antignano, Associazione Centro Surf Tre Ponti. L’iniziativa sarà anche l’occasione per ricordare il progetto del Comune “Livorno Estate Sicura”, dedicato alla sicurezza della balneazione sulle spiagge libere cittadine, e il numero di telefono gratuito per le emergenze in mare 1530.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale sarà l’assessore al turismo Rocco Garufo.

Nel corso del pomeriggio saranno simulate diverse tipologie di intervento di salvamento acquatico: recuperi di persone in difficoltà con moto d’acqua, rescue board, SUP Rescue e patino di salvataggio, operazioni di immobilizzazione e recupero in acqua di persone traumatizzate con successivo trasporto tramite idroambulanza della SVS, esercitazioni con unità cinofile e dimostrazioni di soccorso sanitario con prove pratiche di BLS e BLSD a cura della Misericordia di Antignano.

L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’ambiente acquatico, diffondere buone pratiche di sicurezza e sensibilizzare bagnanti e turisti sui comportamenti corretti da adottare per prevenire gli incidenti in acqua. Attraverso simulazioni realistiche sarà inoltre possibile conoscere da vicino il lavoro svolto da tutti i soggetti della catena del soccorso: dagli assistenti bagnanti, dai soccorritori e dagli operatori sanitari impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza lungo il litorale.