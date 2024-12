Home

Al Mascagni concerto dedicato alle vittime di femminicidio

13 Dicembre 2024

“Una nota contro la violenza sulle donne”: questo il titolo dell’iniziativa organizzata dallo Spi-Cgil lega centro sud in programma sabato 14 dicembre alle ore 16 presso l’auditorium del conservatorio Pietro Mascagni di Livorno in via Galilei 40. Gli allievi dell’istituto musicale eseguiranno un concerto incentrato sulle prime opere del grande compositore Giacomo Puccini, opere in cui il tema dei sentimenti della donna riveste un ruolo di primo piano.

L’esibizione sarà dedicata a tutte le vittime di femminicidio. Paola Rossi, segretaria dello Spi-Cgil lega centro sud Livorno, effettuerà l’introduzione dell’iniziativa. Durante tutto il corso del concerto la voce narrante della professoressa Alessandra Donati illustrerà gli aspetti principali della vita di Puccini e spiegherà i motivi che hanno spinto il musicista alla creazione delle varie composizioni.

L’ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento è allestito nell’ambito delle iniziative organizzate dallo Spi-Cgil per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come vediamo ogni giorno dalle cronache quella della violenza contro le donne rappresenta purtroppo ancora un grave tema di attualità. Per contrastare questo dramma c’è bisogno del contributo di tutti. Lo Spi-Cgil sarà come sempre in prima fila a combattere questa battaglia di civiltà: la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti.

