Al Mercato Centrale fino al 7 gennaio il progetto fotografico “Io posso entrare” con le foto scattate al canile municipale

17 Dicembre 2022

In mostra le foto di Irene Carmassi scattate al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”

Livorno, 17 dicembre 2022 – Al Mercato Centrale fino al 7 gennaio il progetto fotografico “Io posso entrare” con le foto scattate al canile municipale

Fino 𝗮𝗹 𝟳 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼, 𝗮𝗹 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗲𝘁𝘁𝗼𝘃𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗮 𝗟𝗶𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼 si può visitare una mostra fotografica dedicata al canile municipale “La Cuccia nel bosco”. Un progetto di inclusione che vuole sensibilizzare rispetto alla realtà del canile.

In esposizione 16 scatti in formato 1 metro per un metro, della fotografa Irene Carmassi in collaborazione della compagnia teatrale I Leggendari, Melograno Società Cooperativa Sociale, e del Comune di Livorno.

Il titolo viene da un’idea di integrazione, inclusione e apertura ai cani del canile nella città in un luogo che di per sé, fin dall’antichità, rappresenta il posto centrale di una comunità, il mercato appunto, dove si incontrano, si raccontano e nascono storie e scambi di ogni genere.

Il progetto nasce dall’incontro tra Irene , il suo estro e abilità nell’arte della fotografia ed i cani del canile municipale La Cuccia nel Bosco di Livorno durante l’attività di volontariato .

Irene attraverso 16 scatti dei nostri amici a quattro zampe saprà cogliere le loro forme, impressioni ,espressioni e stati emozionali e li trasporterà nel mezzo della città di Livorno, luogo da dove la maggior parte di loro provengono.

La finalità è quella di far conoscere attraverso la mostra la realtà del canile e dei cani di Livorno e il messaggio di una possibile reintegrazione dei cani nella società . Una reintegrazione virtuale, ma non troppo, che prelude a quella reale dell’adozione.

Il progetto è completamente a carico degli organizzatori (Irene Carmassi -fotografa e Cooperativa Melograno -gestore del canile) con il patrocinio del Comune .

Alla fine della mostra c i quadri potranno essere messi in vendita ed acquistati da enti o associazioni o privati cittadini con donazioni al canile.

