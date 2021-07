Home

Al Moletto di Ardneza è “Tempo Damare”

27 Luglio 2021

Al Moletto di Ardneza è “Tempo Damare”

Livorno 26 luglio 2021

La Fondazione Carlo Laviosa per un evento “Tempo Damare” al Moletto di Ardenza

Aperitivo e concerto del gruppo canoro Monday Girls diretto dal M° Cristiano Grasso

Livorno, 26 luglio 2021 – Venerdì 30 luglio in occasione dell’annuale Festa del Moletto di Ardenza (viale Italia, 104) la Fondazione Carlo Laviosa curerà un evento in concomitanza con la gara di pesca che si terrà nella mattinata. L’evento ha la collaborazione di Flavia Bertolli della Fondazione Carlo Laviosa.

Alle ore 19 infatti negli spazi del Moletto la Fondazione offrirà un aperitivo ai Soci prima della premiazione della gara di pesca. A seguire, alle ore 21 si esibirà il gruppo canoro Monday Girls, diretto dal Maestro Cristiano Grasso.

Una festa nel mezzo dell’estate, la prima di altre iniziative culturali ed educative, a cura della Fondazione Carlo Laviosa, a cui parteciperanno I Soci del Moletto di Ardenza: l’occasione nasce dalla volontà della Fondazione di fortificare ed espandere la propria presenza sul territorio. Finora la Fondazione ha sottolineato l’importanza del lavoro attraverso lo strumento comunicativo della fotografia.

Si ricorda infatti che la Fondazione ha promosso, insieme al Comune di Livorno, la mostra fotografica attualmente visitabile ai Granai di Villa Mimbelli, ad ingresso gratuito, dal titolo “Torneremo a viaggiare”.

Adesso, in previsione anche della prossima apertura del nuovo spazio sugli Scali D’Azeglio, la Fondazione Carlo Laviosa vuole esser promotrice di manifestazioni che migliorino la coesione sociale, l’espansione e la circolazione delle idee. Questa volta con lo sport, ma prossimi appuntamenti saranno sempre all’insegna della cultura e della socializzazione.

Per l’evento di venerdì sono state confezionate anche delle magliette con il logo del Moletto di Ardenza che saranno messe in vendita per l’occasione e I cui proventi saranno devoluti all’associazione Sport Insieme (Associazione Sportivo Dilettantistica diversamente abili ONLUS) presieduta da Claudio Rigolo.

