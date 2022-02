Home

Sport

Basket

Al Mondigliani Forum va in scena il derby fra Libertas e Pielle

Basket

3 Febbraio 2022

Al Mondigliani Forum va in scena il derby fra Libertas e Pielle

Livorno 3 febbraio 2022

Cinquantaquattro (54!) giorni dopo, la Pielle torna a calcare il parquet del Modigliani Forum.

Ma lo farà in trasferta, ospite della Maurelli Group Libertas 1947 (palla a due ore 20:30, arbitri…).

Una partita speciale, attesa, che vedrà i ragazzi di coach Andrea Da Prato affrontare una delle migliori squadre del girone (finalista lo scorso anno per salire in A2), malgrado un prima fetta di stagione vissuta tra alti e bassi a causa di numerosi infortuni.

Infortuni in rapida successione dei quali ha sofferto pure la Pielle, quasi tutti rientrati e con il solo Pederzini che tornerà disponibile nel giro di pochi giorni, ma non per il derby.

Abile arruolato, invece, Luca Campori, assente domenica scorsa contro l’Etrusca San Miniato.

Partita difficile, dicevamo. In primis per la qualità di un avversario che vanta nelle proprie file giocatori del calibro di Marco Ammannato (out), Andrea Casella, Davide Marchini, Luca Toniato, Ivan Morgillo, Antonello Ricci e il capitano Francesco Forti, oltre ad una fitta schiera di under di valore assoluto (Bechi, Kuuba e Onojaife). Il tutto sotto la regia di coach Alessandro Fantozzi. Arbitri della gara i signori Barbieri e Berger di Roma.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin