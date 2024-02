Home

14 Febbraio 2024

Livorno 14 febbraio 2024 – Al Museo del Mediterraneo conferenza sul paradosso di Zenone Relatore l’astrofisico Roberto Buonanno

Giovedì 15 febbraio, alle ore 16, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo, è in programma un incontro organizzato da S.A.It (Società Astronomica Italiana) per il ciclo di conferenze dal titolo “Stupore dallo spazio”.

Relatore dell’incontro sarà il prof. Roberto Buonanno, ordinario di Astrofisica e Astronomia dell’ Università di Roma Tor Vergata, che parlerà del paradosso di Zenone, più noto come la sfida tra Achille e la tartaruga.

“Anche ad Elea – chiosa il prof. Buonanno – dove Zenone viveva, capitava di vedere un cavallo al galoppo che superava un uomo, mentre camminava lungo la strada, oppure di osservare che una freccia poteva raggiungere il bersaglio.

Ma il paradosso è sopravvissuto per almeno duemila anni, grazie alla ragionevolezza dell’argomento, finché l’introduzione del calcolo infinitesimale permise di dimostrare che la somma di un numero infinito di addendi può dare come risultato un numero che non sia infinito. La matematica, cioè, dimostrò che i sensi non ci ingannano e che Achille supererà la tartaruga.

Eppure il paradosso resta profondo e affascinante. Il motivo è che affonda le sue radici nella struttura profonda dello spazio-tempo e nella divisibilità di questo all’infinito”.

Nel corso della conferenza il prof. Buonanno descriverà un esperimento di astrofisica che potrebbe dimostrare quali sono le dimensioni ultime degli elementi di spazio e di tempo.

Il professor Roberto Buonanno, romano, è un insigne astronomo ed astrofisico che ha svolto incarichi prestigiosi sia in ambito nazionale che internazionale.

Attualmente è il Presidente della Società Astronomica Italiana ed è stato il Direttore sia dell’Osservatorio astronomico di Roma a Monte Porzio Catone sia dell’ Osservatorio di Teramo.

Già professore ordinario di astronomia ed astrofisica all’ateneo di Tor Vergata, ha ricevuto il titolo di DOCENS TURRIS VIRGATAE. Le ricerche dell’insigne accademico riguardano l’età dei sistemi stellari più antichi, l’origine e la formazione della Galassia e l’abbondanza della materia oscura. In ambito extrauniversitario ha creato il Laboratorio Didattico Astrolab, ed ha creato il museo Athanasius Kircher. Il Prof. Buonanno ha pubblicato oltre 350 lavori su riviste internazionali e diversi libri e monografie.

