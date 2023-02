Home

22 Febbraio 2023

Al Museo del Mediterraneo i concerti della rassegna PerPiano

Livorno 22 febbraio 2023

Si svolgeranno nella suggestiva Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 231, Livorno) i concerti della rassegna di musica PerPiano.

L’iniziativa, con la direzione artistica di Carlo Palese, è promossa dall’associazione LivornoClassica, con il patrocinio della Provincia. Tutti i concerti si terranno il sabato alle ore 17.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, testimonia l’attenzione rivolta al mondo del pianoforte, testimoniata anche dall’impegno di LivornoClassica nell’organizzazione di Livorno Piano Competition; il concorso pianistico internazionale che annualmente, ormai da 6 anni, porta a Livorno la “crème” dei giovani pianisti da ogni parte del mondo.

Il ciclo di concerti prenderà il via il prossimo sabato 25 febbraio, con “I colori dell’ottocento pianistico”, recital affidato al noto pianista Roberto Pegoraro. Le pagine scelte presentano i diversi modi espressivi del repertorio pianistico romantico e post-romantico. Dalla voce di Schubert, tramutata da Liszt in canto per le sale da concerto, all’arte di variare di Brahms, fino alla profondità abissale delle ultime opere di Chopin, con i mille colori che la musica sa esprimere.

Questi gli altri appuntamenti in programma: 11 marzo “Della Sonata e altri racconti”, con la pianista Michelle Candotti, che di recente si è esibita al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica; 25 marzo “Dal Classicismo verso il futuro”, con Simone Alessandro Tavoni, del Keyboard Trust, prestigioso ente di Londra; 15 aprile concerto “Un sabato in Blue, con George Gershwin”, di Giuseppe Bruno pianista affermato, direttore d’orchestra e compositore; 29 aprile “Le Grand Tango”, con il duo formato da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, che hanno suonato le musiche di Piazzolla nelle sale più importanti, in ogni parte del mondo

