9 Maggio 2025

Al Museo del Mediterraneo il pianista ucraino Roman Fediurko

Livorno 9 maggio 2025 Al Museo del Mediterraneo il pianista ucraino Roman Fediurko

Nell’ambito della rassegna PerPIANO, organizzata dall’Associazione Livornoclassica, sabato 10 maggio, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma un concerto del pianista Roman Fediurko.

Per il terzo appuntamento della manifestazione, che vede la direzione artistica di Carlo Palese, il giovane musicista ucraino si esibirà nella Sala del Mare, con un programma, dal titolo “Un tè con Sergei Rachmaninov”, largamente dedicato alla musica del grande compositore russo, amatissimo dal pubblico.

Fediurko eseguirà i sei Momenti musicali e la seconda Sonata op.36; tra queste due opere sarà proposta la bellissima ed intensa Sonata-Fantasia di Aleksander Scriabin, altro grande musicista e compagno di studi dello stesso Rachmaninov. Per il giovane Scriabin la vista del mare scatenò una vera tempesta di emozioni, tradotte in musica proprio in questa SonataFantasia.

Fediurko, premiato lo scorso anno al Livorno Piano Competition, ha già collezionato una nutrita serie di riconoscimenti internazionali, tra i quali il primo premio al prestigioso concorso “Horowitz” di Ginevra. Una carriera ormai avviata lo vede esibirsi in palcoscenici di assoluto rilievo in tutta Europa e negli USA.

I biglietti, al costo di 10 euro per gli interi e di 8 euro per i ridotti (under 25 e over 65), saranno acquistabili presso la Sala del Mare in occasione dei concerti ma si consiglia di prenotare scrivendo una mail a info@livornoclassica.it o a segreterie.museo@provincia.livorno.it (possibile anche telefonare al Museo al numero 0586 26711-34).