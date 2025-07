Home

Al Museo del Mediterraneo l’osservazione del cielo estivo con i telescopi dell’Associazione Astrofili

31 Luglio 2025

Livorno 31 luglio 2025 Al Museo del Mediterraneo l’osservazione del cielo estivo con i telescopi dell’Associazione Astrofili

Sabato 2 agosto, alle ore 21.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una nuova serata dedicata all’osservazione del cielo estivo. L’Associazione Livornese Astrofili, accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, scienza e immaginazione. Potranno esplorare le scoperte che hanno cambiato per sempre il volto dell’astronomia.

Le osservazioni, che si svolgeranno nell’area dell’Orto etnobotanico, saranno introdotte da una una conferenza divulgativa a cura di Enrico Giorgi sul tema “La Luna di Galileo – La scienza al chiaro di Luna; Galileo e l’Eredità del Metodo scientifico”.

L’incontro sarà l’occasione per rivivere le straordinarie osservazioni lunari che Galileo Galilei effettuò nel XVII secolo con un cannocchiale, e riflettere sull’impatto di un approccio sperimentale che rivoluzionò il modo di fare scienza.

Per informazioni e prenotazioni:

segreterie.museo@provincia. livorno.it oppure info@alsaweb.it o chiamare il numero 0586/266711

