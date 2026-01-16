Home

16 Gennaio 2026

16 Gennaio 2026

Al Museo del Mediterraneo nuovi appuntamenti per grandi e piccini

Livorno 16 gennaio 2026 Al Museo del Mediterraneo nuovi appuntamenti per grandi e piccini

Domenica 18 gennaio alle ore 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nuovo appuntamento del ciclo “Giocando s’impara”, dedicato agli “Alieni tra noi: animali da luoghi lontani”.

I partecipanti potranno scoprire quali sono le specie “aliene” che minacciano i nostri ambienti, capire cosa succede quando un animale o una pianta si trovano catapultati in un luogo diverso da quello di origine, e cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Cooperativa Itinera, è rivolta a bambini dai 7 agli 11, accompagnati da un adulto (massimo tre bambini per persona). Occorre prenotarsi esclusivamente online al link dedicato https://itinera.link/giocando

Inoltre, sempre domenica, a partire dalle ore 16.30, prende il via la nuova iniziativa organizzata da Museo e Coop Itinera dal titolo “Appuntamento al Musmed”: una serie di visite guidate domenicali aperte a tutti.

Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo e conoscere curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo.

Le visite guidate sono aperte a tutti al costo di 6 euro a partecipante. Prenotazioni e pagamenti si possono fare esclusivamente al link:

https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/

Per ulteriori informazioni:

Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)

E-mail: didatticamusmed@itinera.info

Telefono: 0586.266711

