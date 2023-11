Home

Al Museo di Storia Naturale il libro di Luigi Angelica Livorno attraverso le vie d'acqua

16 Novembre 2023

Al Museo di Storia Naturale il libro di Luigi Angelica Livorno attraverso le vie d’acqua

Livorno 16 novembre 2023 – Al Museo di Storia Naturale il libro di Luigi Angelica Livorno attraverso le vie d’acqua

Domenica 19 novembre, alle ore 16.30, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo, via Roma 234, sarà presentato il nuovo libro che il fotografo Luigi Angelica dedica alla città di Livorno in una nuova storia fotografica: LIVORNO – ATTRAVERSO LE VIE D’ACQUA (Bandecchi & Vivaldi).

Il libro, che s’inserisce nella collana dei volumi fotografici già pubblicati da Luigi Angelica, è; un viaggio per immagini ed emozioni che esplodono in tutta la loro energia nei riflessi, di luci e di umanità, delle vie d’acqua che attraversano la città. Introduce e modera Fiorella Chiappi, presidente dell’Istituto C.O.R.I Comunicazione e ricerca.

Oltre all’autore intervengono l’Assessore al Turismo Rocco Garufo, l’Assessore alla Cultura Simone Lenzi, il giornalista Mauro Zucchelli; Maria Lia Papi dell’Associazione livornese di storia lettere e arti, Ilario Luperini, critico e storico dell’Arte.

Intermezzi: Reading con Eleonora Zacchi, attrice e direttrice artistica del Centro Artistico Il Grattacielo e Riccardo De Francesca, attore del Centro Artistico Il Grattacielo. Al contrabbasso Giulio Boschi musicista, compositore. Nel corso della presentazione saranno proiettati filmati e slide show.

Il libro è a cura dell’Associazione Click Art Livorno; direzione artistica Ingrid Peckmann; fotografie, progetto grafico e impaginazione Luigi Angelica. Traduzioni, Sarah Thompson.

“Quello che vi propongo in questo libro è la possibilità di percorrere un tratto della città, conosciuto e sotto tanti aspetti consueto, in una visione insolita. Una riscoperta della Livorno medicea attraverso fotografie piene di passione, in una rappresentazione personale e colma di piccole storie.

Un lavoro concepito non come guida turistica, ma come riscoperta dei luoghi; dei monumenti, delle piazze; delle fortezze che si alternano durante il percorso e testimoniano la compresenza di culture, religioni, storie di vita. Alle foto di ampio respiro urbano caratterizzate da atmosfere meditative, si alternano momenti di vita vissuta in un divenire continuo. Mentre

il luogo muta nella sua visione giornaliera e stagionale, la vita pulsante si sussegue minuto per minuto e i fossi diventano per i livornesi centro di vita e di festa.

Le figure oscure, ricercate, irriconoscibili e impenetrabili, presenti in molte immagini in primo piano, diventano interlocutrici primarie del soggetto principale – il paesaggio urbano – e danno vitalità a ciò che la città ci mostra.

Attimi di luce e di maniera di vivere in un contesto civico incomparabile di una città che offre, non solo al visitatore, spettacoli meravigliosi.

In queste immagini voglio condividere con voi quei momenti emozionali che ho provato durante lo scatto, osservando con il cuore, con gli occhi e con la mente questa Livorno, meritevole di essere guardata in modo più curioso, rispettoso, attento e coinvolgente.” (Luigi Angelica)

