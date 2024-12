Home

Eventi

Al Museo Fattori Paolo Bottari racconta Giuseppe Catani Chiti pittore di grandi quadri religiosi

Eventi

3 Dicembre 2024

Al Museo Fattori Paolo Bottari racconta Giuseppe Catani Chiti pittore di grandi quadri religiosi

Livorno 3 dicembre 2024 Al Museo Fattori Paolo Bottari racconta Giuseppe Catani Chiti pittore di grandi quadri religiosi

Dopo il successo dei primi due incontri del ciclo di conferenze “Prima della Macchia”, quattro appuntamenti dedicati ad artisti attivi a Livorno tra il XVIII e il XIX secolo, arriva la conferenza “Giuseppe Catani Chiti appunti sulla vita e sulle opere di un pittore di arte sacra” che si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 16.30.

Giuseppe Catani Chiti (1866 – 1945) è stato un pittore nativo di Prato, ma attivo in tutta la Toscana e a Livorno. Formatosi a Siena sotto l’egida del pittore Luigi Mussini e Alessandro Franchi, Catani Chiti seppe distinguersi per le opere di grande devozione religiosa, muovendosi nel solco di suggestioni desunte dal Purismo, dalla corrente dei Preraffaelliti, e accogliendo nel corso della carriera anche soluzioni del Liberty e del Simbolismo.

L’artista pratese ottenne commissioni di grande prestigio, lasciando sue sontuose opere nel battistero e nelle chiese di Siena, Firenze, Roma, etc.

A Livorno Catani Chiti realizzò il superbo ciclo decorativo della cappella di Santa Teresa nel convento delle carmelitane ad Antignano.

Paolo Bottari. conferenziere del prossimo appuntamento, è un artista visivo e performativo, discendente del pittore Catani Chiti, personalità a cui ha dedicato una capillare

ricerca archivistica e iconografica durata oltre 8 anni e sfociata nella pubblicazione di un libro.