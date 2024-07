Home

17 Luglio 2024

Al museo Fattori visite guidate in lingua straniera

Livorno 17 luglio 2024 – Al museo Fattori visite guidate in lingua straniera

Primo appuntamento venerdì 19 luglio con un tour in francese

Nell’ambito del bando PNRR del Ministero della Cultura “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” è stato istituito uno sportello sia telefonico che in presenza, dove personale qualificato della coop. Itinera e coop. Agave fornisce informazioni e/o suggerimenti che possono aiutare per una fruizione più ampia del museo; nello specifico sia del Museo Civico “G. Fattori” che del Museo della Città e quindi aumentare e potenziare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio artistico cittadino, da parte di varie fasce di pubblico.

Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di alcune iniziative dedicate ad accogliere pubblici specifici; in questo ambito si segnalano le visite guidate in lingua straniera delle collezioni d’arte dei Musei civici che verranno realizzate da operatrici delle cooperative Itinera e Agave esperte in storia dell’arte, con la collaborazione del personale della cooperativa Cesdi.

Di seguito gli appuntamenti per luglio:

MUSEO FATTORI

Via San Jacopo in Acquaviva, 65

Venerdì 19 luglio ore 18.00

VISITA GUIDATA DELLA VILLA E COLLEZIONE D’ARTE IN LINGUA FRANCESE

Venerdì 26 luglio ore 18.00

VISITA GUIDATA DELLA VILLA E COLLEZIONE D’ARTE IN LINGUA SPAGNOLA

La collezione del Museo civico Giovanni Fattori ha sede nella splendida cornice di Villa Mimbelli. La collezione d’arte è composta da una ricca raccolta di opere di Giovanni Fattori e di altri esponenti di spicco della scuola dei macchiaioli e dei postmacchiaioli. Tra gli artisti più importanti: Guglielmo Micheli, Ulvi Liegi, Oscar Ghiglia, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, il postmacchiaiolo Vittorio Corcos e i divisionisti Benvenuto Benvenuti e Plinio Nomellini.

Partecipazione gratuita

Durata visita circa 1 ora e un quarto

Per informazioni

sportello Cultura Accessibile: musei aperti e inclusivi

attivo dal martedì al venerdì 10.00-13.00 / martedì anche 16.00-19.00

mail culturaccessibile@comune.livorno.it

cellulare 380 2482320