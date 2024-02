Home

Sport

Al Pala Bastia alle ore 18.15 lo IES MVTomei riceverà Tuscania

Sport

10 Febbraio 2024

Al Pala Bastia alle ore 18.15 lo IES MVTomei riceverà Tuscania

Livorno 10 febbraio 2024 – Al Pala Bastia alle ore 18.15 lo IES MVTomei riceverà Tuscania

Dopo le due settimane di sosta per la disputa della Coppa Italia è finalmente tornato il momento di tornare in campo. Lo IES MVTomei alle ore 18.15 ospiterà al Pala Bastia di Via Mastacchi la Maury’s Comcavi Tuscania.

I viterbesi sono la seconda forza del girone e rappresentano, senza troppi giri di parole, un avversario più che ostico per i biancorossi quart’ultimi, in piena zona retrocessione.

I labronici arrivano all’appuntamento dopo le due sconfitte che hanno inaugurato il mese di gennaio (la sconfitta a S. Croce al tie-break e la sconfitta in tre set contro Foligno al Pala Bastia nell’ultimo impegno prima della sosta).

Durante la sosta il gruppo ha sostenuto una buona amichevole contro Pontedera, vincendo tre set su quattro. Forte è dunque il sentimento di rivalsa della squadra, anche se non sarà facile riuscire ad andare a punto contro i quotati avversari laziali.

“Tuscania arriva qui – commenta alla vigilia coach Massimiliano Piccinetti – dopo l’ultima sconfitta a sorpresa in casa del Gruppo Lupi di Pontedera, sconfitta che le è costata la partecipazione alla Coppa Italia.

Arriveranno qui dunque con il dente avvelenato, ma da una parte forse è meglio ripartire con una squadra come loro che con uno scontro diretto, come quello che ci aspetta in casa di Anguillara sabato prossimo.

Tuscania è una squadra ottima, costruita per vincere, con elementi di spicco che potrebbero fare tranquillamente una o due categorie superiori come l’opposto Buzzelli, il palleggiatore Marrazzo, i centrali Festi e Simoni. Per noi ora inizia un altro campionato, inutile piangerci addosso per quello che è successo a S. Croce o in casa contro Foligno, questi incontri sono ormai alle spalle e dobbiamo concentrarci sul futuro”.

Arbitreranno l’incontro i fischietti Albonetti Roberto e Rocchi Giovanni.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI:

Alberto Gavazzi e Gregorio Molesti (opposti); Marco Croatti e Giacomo Poli (alzatori); Leonardo Golino, Ian Poli, Tommaso Lupo e Nico Cipriani (schiacciatori); Enrico Baracchino, Luca Grassini, Lorenzo Verdecchia e Lorenzo Piliero (centrali); Matteo Papini e Gianmarco Puccinelli e Matteo Papini (liberi). All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

I CONVOCATI DEL MAURY’S COMCAVI TUSCANIA:

Pierlorenzo Buzzelli (K) (opposto); Federico Marrazzo e Gabriele De Angelis (alzatori); Marco Lucarelli, Simone Pieri, Alessandro Rogacien, Luca Genna (schiacciatori); Michele Simoni, Roberto Festi, Gianluca Facchini, Claudio Borzacconi (centrali); Cristian Rizzi e Tommaso Quadraroli (liberi). All.: Victor Perez Moreno, II all.: Francesco Barbanti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin