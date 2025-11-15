Home

Sport

Basket

Al Pala Macchia la Pielle sfida la Paperdì JuveCaserta 2021

Basket

15 Novembre 2025

Al Pala Macchia la Pielle sfida la Paperdì JuveCaserta 2021

Livorno 15 novembre 2025 Al Pala Macchia la Pielle sfida la Paperdì JuveCaserta 2021

La Pielle Livorno è pronta per il big match della 12ª giornata di campionato: domenica 16 novembre, al Pala Macchia, i biancoblù di coach Turchetto affronteranno la Paperdi JuveCaserta 2021, una delle conferme più brillanti di questo avvio di stagione e attualmente stabilmente nelle zone alte della classifica.

La formazione bianconera guidata da coach Lino Lardo arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive, l’ultima conquistata sul parquet di Piombino con il punteggio di 86-90. Una striscia positiva che sottolinea la solidità di un roster ben costruito, composto da giocatori di grande esperienza e giovani di sicuro talento.

Tra i principali interpreti della squadra campana spicca Domenico D’Argenzio, leader tecnico e realizzatore di riferimento, che viaggia a 19 punti di media e nell’ultima uscita ha firmato una prestazione da 32 punti e 2 assist. Importante anche il contributo sotto canestro di Matej Radunic, centro affidabile, veterano della categoria e presenza costante a rimbalzo e in fase realizzativa.

Il match avrà un significato particolare per gli ex Pielle Matteo Laganà (probabile assente) e Andrea Lo Biondo, quest’ultimo tra i migliori rimbalzisti del roster bianconero. A completare il gruppo figurano elementi di qualità come Vittorio Nobile, Simone Vecerina e Keller Cedric Ly-Lee, giocatori capaci di garantire energia e profondità nelle rotazioni.

La Pielle Livorno si appresta quindi ad affrontare una sfida di grande valore tecnico ed emotivo, determinata a dare continuità al proprio percorso.

Al Pala Macchia la Pielle sfida la Paperdì JuveCaserta 2021