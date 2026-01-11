Home

Al Pala Macchia va in scena la sfida tra Pielle e Ferrara

11 Gennaio 2026

Livorno 11 gennaio 2026 Al Pala Macchia va in scena la sfida tra Pielle e Ferrara

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, reduce dalla convincente vittoria esterna contro la Janus Ristopro Fabriano per 62-86, è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per ospitare Basket Ferrara (sfida in programma oggi, domenica 11 gennaio alle ore 18:00).

La formazione emiliana occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica ed è reduce dal successo casalingo per 94-77 contro la Virtus Imola. La squadra è guidata da coach Giovanni Benedetto e può contare su un roster profondo, giovane e ben strutturato. Il punto di riferimento offensivo è Willis Tio Tagande, ala-centro e miglior realizzatore della squadra con 12 punti e 9,5 rimbalzi di media, abile a colpire con buone percentuali e a farsi valere sotto canestro. Importante anche il contributo di Andrea Renzi, centro ex Chiusi, che viaggia a 13 punti a partita dimostrando affidabilità anche dal perimetro.

In cabina di regia opera Davide Marchini, ex Libertas 1947, principale assist man con 4 assist di media e buone percentuali al tiro. Tra le novità del roster spicca l’ingaggio di Stefano Pierotti, guardia ex Fabriano, giocatore capace di segnare e di costruire gioco per i compagni. Pericoloso dalla lunga distanza Tommaso Bellini, guardia dotata anche di grande intensità difensiva e ottime capacità nel recupero dei palloni. Sotto canestro si fa sentire, inoltre, Manuele Solaroli, mentre l’ex San Severo Niccolò Pellicano garantisce equilibrio nella gestione dei possessi.

Completano il gruppo l’esperienza di Casagrande e i giovani Caiazza, Sackey, Dioli, elementi interessanti per presenza fisica e pericolosità dalla media distanza.

