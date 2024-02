Home

11 Febbraio 2024

Al Pala Tomei la vittoria va ai laziali, con Livorno che esce dal campo a testa alta

Livorno 11 febbraio 2024 – Al Pala Tomei la vittoria va ai laziali, con Livorno che esce dal campo a testa alta

La prima giornata di ritorno vedeva lo IES MVTomei impegnato in casa contro la corazzata Tuscania. Il risultato finale premia come da pronostico gli ospiti che si prendono l’intero bottino per 3-1. Nonostante il risultato ampiamente prevedibile, bella partita per i livornesi che nei primi due set sono sempre stati a stretto contatto con gli avversari, riuscendo a far loro in rimonta il terzo parziale. La differenza di valori è emersa con maggior chiarezza nella quarta frazione dove Buzzelli e compagni hanno chiuso in breve tempo il discorso con il netto risultato di 25-15.

La partita si è giocata al Pala Tomei di Via Campania stante l’indisponibilità del Pala Bastia per la parziale inagibilità delle tribune dell’impianto di Via Mastacchi dovuta a un’infiltrazione d’acqua dal tetto.

Locali in campo con Gavazzi opposto a Croatti, Cipriani e Ian Poli in banda, Grassini e Piliero al centro, libero Puccinelli. Tuscania con Buzzelli opposto a Marrazzo, Lucarelli e Rogacien in banda, Festi e Simoni al centro, libero Rizzi.

Primo set equilibrato, gli ospiti provano a “scappare” in un paio di occasioni guidati da uno straripante Buzzelli in posto due, ma i locali sono bravi a rimanere in partita, pareggiando i conti sul 14-14. Un turno favorevole di Simoni al servizio vale la prima fuga dei laziali (15-19). Tuscania mantiene il prezioso margine fino alla fine (20-23) riuscendo a portare a casa il primo set.

Al rientro in campo lo IES conferma quanto di buono fatto vedere in apertura, con Gavazzi e Cipriani ispirati in attacco e la volontà di voler tener testa quanto possibile alla seconda forza del girone. Proprio uno dei due ace personali dell’incontro di Cipriani vale il 13-13 che tiene la frazione ancora aperta. Purtroppo, come spesso accade, qualche errore da parte dei padroni di casa nei momenti clou del match consente agli avversari di farsi avanti (19-21). Il muro di Tuscania fa il resto (spiccano nei sedici muri totali i sette personali di Festi). Quattro i set point degli avversari per andare a punto (19-24), Tuscania commette tre errori, ma poi la frazione viene chiusa da Buzzelli con lo stesso score registrato nel primo parziale.

Nella terza frazione si susseguono tanti errori al servizio da una parte e dall’altra, ospiti avanti (5-9, 11-13), poi due attacchi fuori di Tuscania e un raro errore di Buzzelli portano il MVTomei sotto. Un turno favorevole di Croatti al servizio (sono il regista e Cipriani i migliori a gestire la prova dai nove metri con rispettivamente diciotto e diciassette battute) e il punto di Gavazzi valgono il sorpasso (15-14). Bel momento per l’opposto di casa che piazza un break e lo mantiene a suon di schiacciate (19-17) quando ci si avvia alla fase clou del set. Il 23-21 di Cipriani costringe coach Perez a richiamare i suoi in panchina, ma dopo aver annullato il primo set point a Livorno (24-22), Tuscania deve arrendersi di fronte all’attacco di Gavazzi che vale il 25-23, con i biancorossi che riescono incredibilmente a rovesciare l’inerzia iniziale del parziale.

Nel quarto set purtroppo la gara torna a pendere in favore degli ospiti che piazzano il primo break sul 5-7. Il turno di Marrazzo al servizio vale il 5-9, con Piccinetti che si rifugia nel time-out. Purtroppo qui sembra aver tirato i remi in barca lo IES: il coach livornese è costretto a richiamare i suoi in panchina sull’11-18. Sul 12-19 spazio a Giacomo Poli in battuta per Gavazzi, poco dopo è il turno di Molesti per Croatti per completare il doppio cambio, ma niente sembra sovvertire l’andamento conclusivo della gara che premia Tuscania con un eloquente 15-25. I tre punti prendono, come da pronostico, la strada di Viterbo.

Lo IES MVTomei sabato 17 febbraio alle ore 17 sarà impegnato sul parquet di Anguillara che nell’ultimo turno ha battuto a domicilio Italchimici Foligno. I laziali sono noni con sei punti in più di Croatti e soci che sono attesi da un cruciale spartiacque della propria stagione.

IES MVTOMEI –MAURY’S COMCAVI TUSCANIA 1-3

IES MVTOMEI:

Poli G., Cipriani 14, Poli I. 7, Papini L2 ne, Golino ne, Verdecchia ne, Gavazzi 24, Grassini 2, Molesti, Piliero 2, Puccinelli L1, Lupo 2, Croatti 2, Baracchino ne. All.: Piccinetti-Facchini.

MAURY’S COMCAVI TUSCANIA:

Buzzelli 32, Simoni 8, Festi 16, Lucarelli 8, Stoleru ne, Pieri, Facchini ne, Borzacconi ne, Marrazzo, De Angelis ne, Rizzi L1, Quadraroli L2 ne, Rogacien 3. All.: Perez-Barbanti.

ARBITRI: Albonetti Roberto e Rocchi Giovanni.

PARZIALI: 22-25,22-25,25-23, 15-25. Aces: 3-6. Battute sbagliate: 18-17. Muri vincenti: 16-7.

