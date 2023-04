Home

Al PalaMacchia il Don Bosco ospita l’Altopascio

14 Aprile 2023

Livorno 14 aprile 2023 – La Toscana Food Don Bosco saluta i propri tifosi, al “PalaMacchia” arriva Altopascio

Ultimo appuntamento casalingo dell’anno per la Toscana Food Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C Gold

I ragazzi di Francesco Barilla salutano i propri tifosi ospitando Altopascio. Non una partita semplice, i ragazzi di Marco Pistolesi, infatti, arrivano a Livorno per conquistare i due punti, fondamentali per tenere accesa la speranza di agganciare i playoff.

Una squadra, tra l’altro, ricca di ex; vantano, infatti, trascorsi in rossoblu i due gemelli Creati, Marco e Filippo, e Niccolò Mencherini, che, tra l’altro, è il secondo miglior realizzatore dei propri colori, con 13,3 punti per uscita. Il primo è l’esperta ala Salazar, che realizza quasi 16 punti a partita. In doppia cifra anche il capitano, Jeffrey Bini Enabulele, e Filippo Creati, rispettivamente a quota 11,7 e 12,9. Al di là della classifica, nella quale staziona alla tredicesima posizione, una compagine da prendere con le molle, contro la quale la Toscana Food Don Bosco, per rimanere in partita dovrà sfoderare una ottima partita, fatta di grande attenzione in difesa e di buone soluzioni in attacco.

Sulla falsariga, per intenderci, di quanto avvenuto nella partita di andata, quando Matteo Paoli, autore di una prova straordinaria, con ben 43 punti all’attivo, trascinò i compagni ad una bella vittoria esterna.

Lo afferma convinto anche il coach Francesco Barilla, che presenta così il match del “PalaMacchia”:

“Si tratta dell’ultima partita casalinga, un motivo in più per offrire una buona prestazione e lasciare un bel ricordo di questa stagione ai nostri supporters. Di fronte avremo una compagine molto agguerrita, in un buon momento di forma, che vorrà riscattare la sconfitta dell’andata. Nel loro roster – prosegue il coach della Toscana Food – ci sono giocatori importanti per la categoria. Loro arrivano con grandi motivazioni, per questo non sarà semplice rimanere in partita, ma noi proveremo a giocarcela fino alla fine, e scenderemo in campo per dare il nostro massimo, a prescindere dai problemi che abbiamo accusato nelle ultime settimane”.

Appuntamento per sabato prossimo, 15 aprile, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 18:45, con ingresso rigorosamente gratuito

