Home

Sport

Al PalaTomei il derby con i cugini di S.Croce

Sport

29 Aprile 2023

Al PalaTomei il derby con i cugini di S.Croce

Livorno 29 aprile 2023- Al PalaTomei il derby con i cugini di S.Croce

Settimana di lavoro regolare in casa IES MVTomei: il 25 aprile non ha certo cambiato i piani dello staff tecnico, con i ragazzi della prima squadra che si sono allenati regolarmente sia martedì scorso sia per tutta la settimana, per avvicinarsi al meglio al derby contro i Lupi di S. croce. Si giocherà oggi; sabato 29 aprile alle ore 18 al Pala Tomei per l’ultima gara interna della regular season. Il clan dei Vigili del Fuoco non vede l’ora di disputare questa importante sfida contro i cugini pisani, un altro snodo cruciale del proprio travagliato campionato.

“Vorremmo giocare ogni due giorni – spiega coach Massimiliano Piccinetti – perché questo finale di stagione sembra non finire mai e l’attesa è snervante. C’è poco spazio per l’errore: dalle ultime due partite dobbiamo raccogliere sei punti, abbiamo S. Croce e Orte in trasferta e un occhio lo dovremo naturalmente dare ai nostri avversari di Foligno, impegnati con Prato, che sono sicuro vorrà fare una bella partita in Umbria per consolidare il quarto posto. Nell’ultima giornata Foligno poi affronterà il già retrocesso Anderlini Modena ed è improbabile che non vinca in quell’occasione. Credo che i play-outcontro Foligno a fine stagione siano la soluzione più probabile, però sarebbe importante anche superarli in classifica in modo tale da avere il fattore campo a nostro favore”.

Gli spareggi salvezza si terrebbero il sabato successivo dopo la fine del campionato (che ricordiamo, sarà sabato 6 maggio a Orte). Sabato 13 maggio in casa della peggio classificata e sabato 20 maggio gara-2 decisiva a campo invertito.

Per la gara contro i Lupi possibile un po’ di turn-over da parte del coach ospite Alessandro Pagliai, con i suoi ragazzi che non hanno niente da chiedere a questo campionato, oltretutto molti di loro saranno impegnati in prima squadra domenica al Pala Parenti per gara-2 di semifinale play-off in Serie A2 contro Vibo Valentia. S. Croce ha perso gara-1 in Calabria mercoledì scorso e domenica ha una partita decisiva per giocarsi tutte le sue chance di prolungare la serie fino alla bella.

Tutti abili e arruolati in casa IES MVTomei, migliorano le condizioni di Enrico Baracchino che si è messo a disposizione stringendo i denti e giocando da titolare nella gara vinta in casa dell’Anderlini Modena sabato scorso, in dubbio Valerio Imbriolo che non è in perfette condizioni, ma potrebbe risultare sicuramente utile per giocare per lo meno uno spezzone di partita.

I convocati dello IES MVTomei: opposti Federico GORI e Luca WIEGAND (K); palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Valerio IMBRIOLO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati del Lupi S. Croce : palleggiatori Francesco GIANNINI e Matteo MONTAGNANI; opposti Edwin ARGUELLES e Filippo ANTONELLI; schiacciatori Niccolò CAMARRI, Gioele FAVARO, Paolo TELLINI, Filippo LANDI, Nicholas BRUCINI, Federico ROSSI, Michele GARIBALDI, Gregorio MOLESTI; centrali Lorenzo CAPRONI, Mirco COMPAGNONI, Pietro DELL’ENDICE; liberi Lorenzo GABBRIELLINI, Filippo LANDI e Luca LORETI. Allenatori: Alessandro PAGLIAI-Giacomo Finisini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin