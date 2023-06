Home

Al Parco del Mulino si impara a fare la torta con i tortai CNA

7 Giugno 2023

Tortai Cna maestri dei ragazzi e delle mamme del Parco del Mulino

Svelati i segreti per una torta fatta a regola d’arte per proporla al Lago Alberto

Livorno 7 giugno 2023

I ragazzi, le mamme e i volontari del Parco del Mulino a lezione di torta dall’Associazione Tortai CNA, per proporre la specialità livornese soprattutto agli avventori del Lago Alberto, la splendida struttura nella Tenuta Bellavista Insuese presa quest’anno in gestione dalla cooperativa sociale del Parco.

In cattedra Alessio Bianchi di Ale Pizza, re della torta fatta nel forno elettrico, e Mirko dei Tre Canti che non si sono assolutamente risparmiati nei confronti delle tantissime domande e curiosità da parte degli insoliti “studenti”.

“E’ stata una bellissima esperienza – commenta Valentina Bonaldi coordinatrice sindacale dell’Associazione – nata da quella che abbiamo fatto nelle scuole in primavera e che riprenderemo con il nuovo anno scolastico viste le tantissime richieste che ci sono pervenute.

Qui l’obiettivo era ovviamente più specifico perché si è partiti dagli ingredienti fino ad arrivare a varie prove di preparazione del composto, alla sua maturazione, alla cottura ed agli immancabili assaggi del prodotto finito per capire i miglioramenti via via da apportare per arrivare ad una torta fatta a regola d’arte”.

“Vista la disponibilità dei mastri tortai della CNA a condividere i loro segreti – aggiunge il direttore della cooperativa del Parco Marco Paoletti – non ci siamo fatti scappare l’occasione e gli abbiamo chiesto di aiutarci ad arrivare ad un prodotto di buona qualità da offrire soprattutto al Lago Alberto dove abbiamo anche un forno elettrico adatto alla preparazione della torta ed ovviamente dei 5e5.

E’ stato davvero bello vedere come si sono rapportati con noi e la soddisfazione che hanno dato ai ragazzi per insegnare loro il mestiere. Abbiamo già ottenuto la disponibilità per una verifica di quanto appreso da farsi proprio alla struttura del Lago dove potremo finalmente far assaggiare ai visitatori la vera torta livornese”

