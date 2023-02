Home

Al Parco Levante arriva la Mostra del Disco e del Cd

15 Febbraio 2023

Livorno 15 febbraio 2023

Arriva la Mostra del Disco e Cd al Centro Commerciale Parco Levante ad ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ ascolto della musica di qualità.

Sabato 18 febbraio giungeranno da tutta Italia espositori, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

La Mostra del Disco di Livorno è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni in tutta la Toscana come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Mostra del Disco Lucca, Mostra del Disco Prato, Mostra del Disco Follonica e Ganzo Comics.

Durante la manifestazione ci sarà anche l’importante presenza di 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, con i propri speaker e collaboratori.

Nel corso della manifestazione si raccoglieranno le impressioni di compratori e collezionisti ma anche di semplici appassionati del mondo del vinile.

L’occasione di presenziare a questo evento permetterà a tutti i visitatori di conoscere i programmi e gli speaker della radio.

