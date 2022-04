Home

8 Aprile 2022

Al Rally di San Remo un equipaggio tutto labronico. Galleni e Ambrogi pronti per i 200 Km di gara

Livorno 8 aprile 2022

Sanremo, la perla della riviera di ponente, sarà la location del blasonato Rally di Sanremo, in programma per questo fine settimana.

Al via della gara ligure l’equipaggio interamente livornese della GSG MOTORSPORT composto da Giovanni Galleni e Luca Ambrogi.

200 i chilometri di gara che impegneranno i piloti che percorreranno le prove speciali che hanno scritto la storia del rallismo mondiale.

Il Rally prenderà il via alle 11.15 di domani per terminare alle 19.40 e sono previsti i due passaggi sulle illustri prove Teglia, Colle Langan e Bajardo.

Il Campione Italiano Giovanni Galleni parteciperà alla gara ligure al volante di una Skoda Fabia Evo II in configurazione R5 ed accreditata di circa 300 cavalli del team lombardo HK.

“Sono ormai passati trent’anni dalla mia ultima partecipazione al Rally di Sanremo e sono molto contento di tornare a guidare nelle impegnative strade della gara che mi vede ancora detentore del miglior tempo sulla prova speciale di Santa Luce, che, purtroppo, non si fa più.

Quest’anno tenteremo di difendere il titolo italiano conquistato nel 2021 al quale parteciperemo con la Polo R5 del team HK e avevamo deciso di fare questa gara come test.

Ma la Polo non era pronta e quindi il team ha messo a mia disposizione una Skoda.

Con la Polo parteciperemo comunque al Rally dell’Elba, in programma tra due settimane ed al Salento a fine Maggio in cerca di punti preziosi per scalare di nuovo la vetta del Campionato Italiano” ha dichiarato Giovanni Galleni, portacolori dell’ACI Livorno poche ore prima del via.

