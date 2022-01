Home

Cronaca

Chiesa

Al Santuario di Montenero si celebra San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali

Chiesa

19 Gennaio 2022

Al Santuario di Montenero si celebra San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali

Livorno, 19 gennaio 2022

Domani, Giovedì 20 gennaio alle ore 15,30 si svolgerà a Livorno una cerimonia per festeggiare San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d’Italia.

Anche la Polizia Locale di Livorno, sia Municipale che Provinciale, celebrerà la ricorrenza con una solenne cerimonia che si svolgerà al Santuario di Montenero.

Alle ore 15,30 è in programma una messa che sarà presieduta dal Vescovo di Livorno, Mons. Simone Giusti, allietata dalla Corale della Polizia Municipale che si esibirà insieme al Coro del Santuario di Montenero, con la partecipazione straordinaria del Maestro Marco Voleri.

Parteciperanno i rappresentanti della Prefettura, dell’Amministrazione comunale, il Comandante del Corpo della Polizia Municipale Annalisa Maritan e il Comandante della Polizia Provinciale Maurizio Trusendi.

Saranno presenti i Gonfaloni della Provincia, del Comune e del Corpo di Polizia Municipale.

All’ingresso del Santuario un picchetto d’onore accoglierà i rappresentanti delle istituzioni.

Nel rispetto della normativa anti-Covid, le presenze saranno contingentate.

Al termine del Pontificale sarà proclamata a nome di tutti la “Preghiera del Vigile Urbano”.

A Livorno è presente anche una piccola e suggestiva Chiesa dedicata a San Sebastiano, edificata nel 1633 per onorare un voto fatto dalla Città al Santo nel 1479 perché con la sua intercessione proteggesse Livorno dalla pestilenza.

Nel corso della mattinata il Comandante Annalisa Maritan vi si recherà per rendere onore al Santo Patrono con un omaggio floreale.

“Per il secondo anno – dichiara Annalisa Maritan – abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza nella nostra Livorno, come avviene anche in altre città d’Italia, per rappresentare un momento di unità dal forte significato simbolico, che testimonia il ruolo della nostra Polizia nel lavoro quotidiano e la sua presenza sul territorio”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin