Al teatro Ablondi arriva la commedia musicale “Nessuno è perfetto”

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025

La compagnia teatrale “In Dolce Compagnia” torna nuovamente in scena. L’allegria e i divertenti colpi di scena saranno ancora una volta gli ingredienti di “NESSUNO E’ PERFETTO”, la commedia musicale, liberamente ispirata al celebre film A qualcuno piace caldo, che andrà in scena sabato 11 gennaio 2025 alle ore 21.15 al Teatro Salone Ablondi in Via Olanda 44 – Livorno. La rappresentazione teatrale è inserita nel cartellone della rassegna teatrale Anspi Toscana organizzata dalla comunità pastorale dei Tre Arcangeli.

La storia, adatta a un pubblico di tutte le età, racconta di una coppia di musicisti che, per scappare da una banda di gangster che vuole ucciderli in quanto sono stati involontari testimoni di un omicidio, si unisce a un orchestra femminile diretta a Miami, ovviamente mascherando la propria reale identità. Nel corso delle ore successive, si genereranno tutta una serie di equivoci e contrattempi e i protagonisti vivranno nuovi amori e scopriranno inattesi sentimenti. Il tutto condito dal ritmo irresistibile della musica swing degli anni 30 americani.

La compagnia teatrale “In Dolce Compagnia” è nata a Lucca nel 2014 ed è formata da 20 persone, tra attori, tecnici e corpo di ballo, tutti rigorosamente non professionisti. La loro prima commedia musicale ‘Tutto molto greco!’, liberamente ispirata al famoso musical Mamma Mia, è stata portata in scena dal maggio 2015 per diversi anni e ha raccolto un notevole successo di pubblico nei molti teatri toscani e fuori regione in cui è stata rappresentata.