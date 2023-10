Home

28 Ottobre 2023

Al teatro Goldoni “La notte delle streghe” con l’Orchestra diretta dal Mario Menicagli

Livorno 28 ottobre 2023 – Al teatro Goldoni “La notte delle streghe” con l’Orchestra diretta dal Mario Menicagli

L’apprendista stregone, Danza macabra, Fantasmi e molto altro: tutto questo è “La notte delle streghe”, l’originale e brillante concerto sinfonico che caratterizzerà l’attesa festività autunnale al Teatro Goldoni martedì 31 ottobre, alle ore 21 e mercoledì 1 novembre, alle ore 18 con l’immancabile “dolcetto o scherzetto?” che non potrà che avere una simpatica ed immediata dolce risposta per tutto il pubblico!

Protagonista del doppio appuntamento sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Mario Menicagli, con un programma pensato apposta per l’occasione che si aprirà per entrambi gli appuntamenti proprio nel segno del fantastico per proseguire con una celeberrima e coinvolgente suite sinfonica molto legata alla storia della musica e del melodramma: Carmen–Suite n.1 di Georges Bizet. I concerti si avvalgono della produzione realizzata con Opera Music Management e la collaborazione con Accordi Musicali International Classical Music, il Festival con sede a Malta che ha rinnovato la sua partecipazione a favore di una sempre maggiore diffusione della musica con grandi direttore e solisti del panorama internazionale.

“Notte delle streghe” con uno “stregone” d’eccezione, caro alla fantasia di grandi e piccini nella memorabile realizzazione che ne fece Walt Disney nel celeberrimo film di animazione del 1940, quando affidò ad un maldestro quanto imprevedibile mago Topolino il compito di dare vita cinematografica allo splendido poema sinfonico L’apprendista stregone, probabilmente l’opera più eseguita del musicista francese dell’Ottocento Paul Dukas ispirata all’omonima ballata di Wolfgang Goethe. Impossibile non immaginare ascoltando l’implacabile incedere ritmico della tessitura orchestrale, la goffaggine del malcapitato piccolo mago che approfittando dell’assenza del suo maestro, compie un incantesimo per evitare di svolgere i lavori domestici, ma con il risultato di dar vita ad una serie di disastri.

Nella notte di Halloween non possono mancare i rituali dodici rintocchi della mezzanotte, suoni sinistri e cupi e scheletri danzanti: ne fornì altissimo esempio in musica Camille Saint-Saëns con la sua Danse macabre in sol minore, op. 40 nel 1875, che dopo una tiepida accoglienza ebbe nel giro di poco tempo il meritato successo raccogliendo un numero elevato di estimatori, tra i quali Liszt che ne fece una trascrizione pianistica. Lo svolgimento racconta perfettamente quello che potremmo definire un sabba notturno, con l’orchestra che sottolinea i movimenti delle creature della notte. Una delle versioni realizzate prevede l’utilizzo dello xilofono che sembra riprodurre lo scricchiolio degli scheletri che danzano. La chiusura è affidata all’oboe che, nell’imitare il canto del gallo, allontana le tenebre per ristabilire un mondo di luce.

Il Festival Accordi Musicali propone all’ascolto per l’occasione due opere del suo compositore in house Alexey Shor: il 31 ottobre il Concerto per pianoforte “From My Bookshelf”, una serie di ritratti musicali di figure letterarie fondamentali tratteggiate con il consueto stile fantasioso e l’eloquenza descrittiva del musicista di origine ucraine che si avvarrà delle doti interpretative e virtuosistiche del pianista Alessandro Taverna, artista che si è esibito in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali (Scala di Milano, San Carlo di Napoli, Petruzzelli di Bari, Comunale di Bologna, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, ecc.), suonando come solista con prestigiose orchestre e direttori di fama internazionale. Analoga brillante carriera internazionale per il violinista belga di origine russo-ucraina, Marc Bouchkov che sarà protagonista il 1 novembre del Concerto in do minore di Shor, pagina ispirata alla grande tradizione classica, in cui evidenzierà quelle doti che l’hanno reso uno degli artisti più poliedrici e unici della nuova generazione, apprezzato musicista sofisticato di impeccabile disinvoltura.

Biglietti ancora disponibili presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed online su goldoniteatro.it e ticketone.it; prezzi posto unico € 10 – € 5 ridotto under 20. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

