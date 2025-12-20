Home

Al Teatro Goldoni una targa per Lindsay Kemp, omaggio a un maestro che scelse Livorno come casa

20 Dicembre 2025

Al Teatro Goldoni una targa per Lindsay Kemp, omaggio a un maestro che scelse Livorno come casa

Livorno 20 dicembre 2025 Al Teatro Goldoni una targa per Lindsay Kemp, omaggio a un maestro che scelse Livorno come casa

Il Teatro Goldoni di Livorno rende omaggio a Lindsay Kemp, uno dei grandi maestri del teatro e della danza del Novecento, con lo svelamento di una targa commemorativa dedicata all’artista inglese. La cerimonia si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 17, nella Sala Mascagni, ed è aperta al pubblico.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Luca Salvetti, l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, il direttore artistico del Teatro Goldoni Emanuele Gamba, insieme a Daniela Maccari e David Haughton, storici collaboratori di Kemp e figure centrali nel suo percorso artistico e umano.

Il rapporto tra Lindsay Kemp e Livorno affonda le radici negli anni Settanta, quando l’artista, dopo il successo internazionale di Flowers – opera che rivoluzionò il linguaggio teatrale e coreutico a livello mondiale – iniziò a portare le proprie produzioni anche nella città labronica. Un legame che si è consolidato ulteriormente dagli anni Novanta, quando il Teatro Goldoni gli affidò la regia di numerose opere liriche, fino all’ultima collaborazione, la ripresa de Il Flauto Magico nel 2016.

Nel 2009, Kemp compì una scelta decisiva: trasferirsi stabilmente a Livorno, eleggendola a propria “hometown”, come amava definirla. Qui trascorse l’ultimo decennio della sua vita, vivendo la città con autenticità e facendo del Teatro Goldoni la casa della sua creatività. In quegli anni, Livorno divenne anche un centro nevralgico della sua attività didattica e artistica: sede delle prove della Compagnia, luogo di formazione per giovani artisti e punto di partenza per tournée in Italia, Spagna e Regno Unito.

Accanto alla produzione artistica, Kemp dedicò grande attenzione all’insegnamento, lasciando un segno profondo in intere generazioni di allievi e collaborando con numerosi artisti livornesi, rafforzando un dialogo culturale che ha arricchito il tessuto creativo della città.

La sua poetica, intensa e generosa, si rifletteva anche nelle parole che più spesso rivolgeva agli altri: “For you!” e l’invito a “fare di ogni gesto un regalo per gli altri, danzando con il cuore sulle proprie mani”. Un messaggio che Kemp sentiva particolarmente vicino allo spirito dei livornesi, capaci – secondo lui – di vivere e creare con il cuore in mano.

La targa che sarà scoperta al Teatro Goldoni rappresenta dunque un omaggio sentito e duraturo a un artista cosmopolita che ha scelto Livorno come città dell’anima. Un riconoscimento che celebra non solo la sua grandezza internazionale, ma anche il profondo scambio umano e culturale costruito nel tempo.

«Siamo enormemente felici – dichiarano Daniela Maccari e David Haughton – che una targa possa ricordare per sempre il rapporto di amore e di arte che Lindsay ha avuto con Livorno, con i livornesi e con il meraviglioso Teatro Goldoni. Siamo certi che la stessa gioia sia condivisa da chi ha ricevuto i suoi insegnamenti, dai giovani che conservano nel cuore le sue lezioni e dai tanti artisti che hanno collaborato con lui. Per questo ringraziamo tutti, in particolare l’assessora Angela Rafanelli, per la cura e l’amore dedicati a questa iniziativa».

Un gesto simbolico che restituisce alla città la memoria viva di un maestro che ha lasciato un’impronta profonda e indelebile nella storia culturale di Livorno.

