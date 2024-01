Home

Al Teatro Nardini di Rosignano la “Circe” di Ilaria Drago

19 Gennaio 2024

Al Teatro Nardini di Rosignano la “Circe” di Ilaria Drago

Rosignano (Livorno) 19 gennaio 2024 – Al Teatro Nardini di Rosignano la “Circe” di Ilaria Drago

Sabato 20 gennaio al Teatro Nardini di Rosignano Marittimo (via dei Lavoratori 21a) l’attrice, autrice e danzatrice Ilaria Drago sarà in scena con “Circe”; straordinaria prova recitativa prodotta da Fondazione Armunia. Appuntamento alle 21. 00 con la maga sapiente della metamorfosi, che inviterà i suoi ospiti a un viaggio attraverso la propria interiorità raccontando loro la madre terra, la gioia, l’oscurità e l’amore mutandoli in corpo e vocalità.

Da testimone di un mondo alla deriva, di una società che semina odio, paura e violenza dimenticando di nutrire la bellezza e ciò che di prezioso risiede nell’essere umano, attraverso continue mutazioni sceniche e con un linguaggio che spazia fra il grottesco e il poetico, la parodia, il canto, la danza sghemba e delicata, la Circe di Ilaria Drago si incarna in personaggi sempre diversi per accendere domande nel pubblico, tracciare nuovi sguardi e proporre un modo diverso di orientarsi nel territorio della vita. Per qualcosa che un domani possa definirsi davvero “civiltà”.

Fondazione Armunia è diretta da Angela Fumarola e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo (info www.armunia.eu).

“Basta donne straccio sotto veli marci di integralismo o quelle assuefatte – recita Circe – accondiscendenti alla miseria di un mercato pornografico che le svilisce a pura merce usa e getta! Basta religioni brutali che scandiscono il tempo nel veleno quotidiano di icone sterili, pugnali di giudizio, croci di morti appesi nel pianto! Basta disertare l’Amore! Tutto questo una Dea come me non lo poteva più sopportare. Ho caricato sul mio corpo i lividi di ogni ingiuria e ne ho fatto un canto alla Vita!”

CIRCE

scritto, diretto, interpretato da Ilaria Drago

musiche originali Stefano Scatozza

collaborazione al movimento scenico Claude Coldy

luci Max Mugnai

make up artist Anna Rita Mila Severini

foto Cristina Latini

INFO

www.armunia.eu

armunia@armunia.eu

uffici 0586.754202 – 759021

