Al The Cage 4 giorni di eventi, con Angelo Duro, i Verdena, Haus of Sitrì ed Ensi e Nerone

29 Novembre 2023

Livorno 29 novembre 2023 – Al The Cage 4 giorni di eventi, con Angelo Duro, i Verdena, Haus of Sitrì ed Ensi e Nerone

I quattro giorni a firma The Cage regalano a Livorno un ventaglio di appuntamenti per tutti i gusti.

Si parte oggi, mercoledì 29 novembre con il nuovo spettacolo di Angelo Duro al Teatro Goldoni (sold-out); giovedì 30 novembre è la volta del film documentario X sempre assenti dei Verdena, in proiezione al Cinema 4 Mori; venerdì 1° dicembre grande ritorno di Haus of Sitrì e sabato 2 dicembre arrivano i rapper Ensi e Nerone

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

Fa tappa a Livorno Sono cambiato, il nuovo spettacolo di Angelo Duro che sta girando i teatri di tutta Italia e che è prodotto dalla Da Solo Produzioni, la società fondata dallo stesso artista. Già sold-out da giorni, lo spettacolo sta registrando il tutto esaurito un po’ ovunque e si preannuncia potentissimo; il comico palermitano ha infatti fatto sapere a tutti di non essere più quello di prima, lasciando i fan con un dubbio amletico: sarà o non sarà ancora irriverente e polemico? Sarà mica diventato più buono? Non sapendo proprio cosa aspettarsi da un tipo simile, non resta che scoprirlo proprio insieme a lui, che sarà sul palco del Teatro Goldoni a partire dalle 21:00.

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Il secondo appuntamento settimanale targato The Cage rappresenta un’occasione unica per gli appassionati e i nostalgici dell’indie italiano anni ‘90 e di uno dei suoi esponenti di spicco, la rock band dei Verdena.

Al Cinema 4 Mori sarà infatti proiettato il film documentario X sempre assenti, ritratto intimo e genuino a firma di Francesco Fei, prodotto da Capitol Records Italy e Universal Music Italia e distribuito nelle sale da Lab 80 Film.

Il documentario che accompagna e racconta la quotidianità dei tre musicisti è stato presentato al Biografilm Festival di Bologna e, nei mesi di novembre e dicembre, sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane. Il regista è un amico di lunga data della band, nonché l’autore del videoclip di Valvonauta: era il 1999 e fu proprio lei la prima e più famosa canzone della lunga serie che contribuì a costruire il vero e proprio mito della poetica criptica della band di Albino.

Nel documentario, Fei segue i Verdena nel dietro le quinte della preparazione del tour di Volevo Magia, il disco uscito nel settembre 2022 per la Universal Music Italia con cui sono tornati sulle scene dopo sette lunghi anni di silenzio; l’album aveva debuttato al primo posto della classifica Top Vinili e al secondo della Top Album, per poi aggiudicarsi il Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. X sempre assenti porta i Verdena per la prima volta sul grande schermo e si mostra unico per la capacità di entrare nell’intimità dei tre artisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono.

La proiezione arriva nella nostra città a poco più di un anno di distanza dal concerto con cui i tre artisti fecero il tutto esaurito in appena cinque ore dall’annuncio della data: era il 21 ottobre 2022 e i Verdena avevano scelto il The Cage di Livorno come sede per l’allestimento e la data zero del live tour promozionale del loro settimo disco.

Non a caso, la seconda parte del documentario è in larga parte girata al The Cage, proprio in occasione del loro passaggio al teatrino nell’ottobre del 2022. Questo, se mai ce ne fosse bisogno, a conferma del grande affetto che lega la nostra città all’iconica band bergamasca. Proiezione ore 21:30, biglietti acquistabili sul sito cinema4mori.it, info al 342/5431247.

VENERDÌ 1° DICEMBRE

Dopo lo stop forzato causa maltempo del 3 novembre scorso, tornano le regine di Haus of Sitrì e il The Cage è di nuovo pronto per trasformarsi nel più grande, colorato e chiassoso salotto queer della costa. Una serata scintillante per un party inclusivo e divertente, che ormai da due anni anima i venerdì livornesi e accoglie un pubblico molto variegato, per il quale l’unico imperativo è liberarsi dai condizionamenti e stare insieme agli altri senza troppi pensieri.

L’impegno di Arcigay e The Cage, del resto, è sempre stato quello di promuovere una socialità sana e scevra dai pregiudizi: è così che è nato l’appuntamento queer del teatrino ed è proprio questa la chiave del suo successo.

Per festeggiare l’inaugurazione della nuova stagione, gli organizzatori hanno anche promosso la campagna social #TotalmenteIninfluencer in cui le ragazzacce di Haus of Sitrì sono state ritratte da Giulia Barini nel fluire della vita cittadina: tra una partita a carte e un ponce dal Civili, un salto al porto e una vogata col Salviano, mentre girano in autobus, fanno la spesa e si fermano a commentare i lavori di un cantiere (le foto sono state realizzate in collaborazione con Bar Civili, Unicoop Tirreno, Sezione Nautica Salviano, Autolinee Toscane).

La formula del party è la stessa degli scorsi anni, ma saranno tante le sorprese e le novità in arrivo, tra cui la programmazione di alcuni dj-set con ospiti nazionali.

Le protagoniste sono sempre loro: Cristine Lacroix, Lalique Chouette, La Marchesa, Robyn Folie e Stella Botox, accompagnate come da tradizione da Luca Dieci. Apertura porte ore 23:00, start show alle 23:30. A seguire, fino a tarda notte, dj-set con Funny Valentine, Sharon Ops, Shimixes e The Mistress. Biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (intero) oppure 8 euro (tesserat* Arcigay), prima consumazione compresa.

SABATO 2 DICEMBRE

Fa tappa al teatrino di Villa Corridi il tour invernale di promozione del primo joint album di Ensi e Nerone: i due rapper arrivano al The Cage con le 12 tracce di Brava Gente, il disco uscito lo scorso 2 giugno per Heirloom – Juicy Music che richiama Scorsese e i suoi The Good Fellas e che è stato anticipato dall’uscita del singolo King Kong vs Godzilla, prodotto da Salmo.

Oltre a Salmo, la produzione di Brava Gente si avvale della firma di alcuni tra i più importanti nomi del panorama musicale italiano, che hanno cucito su misura produzioni ad hoc; 2ndRoof, 2P & Adma, 6ixpm, Andy The Hitmaker, Big Joe, Crookers, Don Joe, Luciennn, Sine, Strage e Verano.

Partecipano a questo nuovo disco ospiti di eccezione come Salmo, Fabri Fibra, Nitro, Jake La Furia, Gemitaiz e Speranza. Ensi, all’anagrafe Jari Ivan Vella, e Nerone, nome d’arte per Massimiliano Figlia, sono due pesi massimi del freestyle che fanno rap a modo loro, fuori dalle mode, e che dopo una lunga pausa sono tornati con un progetto che li vede insieme per la prima volta: il disco racconta l’italianità, con le sue contraddizioni, senza inutili stereotipi e cliché ed esprime al meglio la sinergia musicale che lega i due artisti.

Gli spunti derivanti dalla quotidianità sono tanti e tutti sono tradotti in giochi di parole ed assonanze con un sound contemporaneo, che non disdegna incursioni nel passato: nessuno spazio però alla retorica old school, solo rap semplice e puro, ma fatto come si deve. Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti del genere. Inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro, diritti di prevendita esclusi. A seguire, fino a tarda notte dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

