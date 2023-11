Home

22 Novembre 2023

Al The Cage: il glam rock di Lucio Corsi

Livorno 22 novembre 2023 – Al The Cage: il glam rock di Lucio Corsi

Venerdì 24 novembre torna al teatrino di Villa Corridi Lucio Corsi, il giovane cantautore di talento sul cui stile il The Cage aveva scommesso, ospitandolo sul palco quando era ancora agli esordi. Come per altri artisti emergenti, la scommessa si è rivelata azzeccata e Lucio, nato nel 1993 a Val di Campo di Vetulonia, farà tappa a Livorno per una delle otto date del suo tour nei club, questa volta facendo il suo ingresso dalla porta centrale come una delle personalità musicali più interessanti della sua generazione.

Aspettatevi grandi emozioni: il concerto sarà come sintonizzarsi su una stazione radio spaziale che trasmette utopia e mistero, confondendo realtà e immaginazione, in un vortice di note che vi porterà a ballare in compagnia di Lucio e delle vostre ombre. Scoprirete l’importante di sognare, di quanto sia essenziale continuare a farlo anche se non si è più bambini.

Questo tour arriva dopo un primo assaggio indoor nelle principali città italiane, che ha riscontrato unanime consenso da stampa e critica: quello che indubbiamente convince è lo stile originale in cui Lucio mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali. Un artista unico con una poetica glam altamente riconoscibile. L’ultimo album del cantautore è La gente che sogna, prodotto da Sugar nel 2022, due anni dopo Cosa faremo da grandi?, disco che lo aveva consacrato tra le personalità artistiche più interessanti del panorama italiano e che è stato prodotto per la Sugar Music da nientepopodimeno che Francesco Bianconi e Antonio Cupertino.

Lucio Corsi sarà accompagnato da Marco Ronconi alla batteria, Giulio Grillo alle tastiere e all’organo elettrico, Tommaso Cardelli al basso, Iacopo Nieri al pianoforte e Filippo Scandroglio a chitarra elettrica e slide guitar. Inizio concerto ore 22:30

