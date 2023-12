Home

Livorno 13 dicembre 2023 – Al The Cage l’unica data toscana di Giovanni Truppi

Un tour speciale per un’occasione speciale: Giovanni Truppi arriva a Livorno per la sua unica data toscana e sale sul palco del teatrino di Villa Corridi in duo con il batterista e produttore Marco Buccelli per festeggiare i dieci anni dalla pubblicazione di quello che per tutti è il primo disco dell’artista napoletano (ma che in realtà è il secondo), Il mondo è come te lo metti in testa, pubblicato per I Miracoli – Jaba Jaba Music.

L’album fu registrato in una settimana in presa diretta, nel 2013, e fu pubblicato proprio da Buccelli e Truppi con un’etichetta fondata dal primo e una creata esclusivamente ad hoc dal secondo: quest’anno, per il decennale, uscirà per la prima volta in vinile.

I due amici e collaboratori non suonano insieme proprio da quel lontano 2013: «Ci sono davvero pochissime occasioni in cui mi sento così libero – spiega Truppi- e proprio per questo sono felice di suonare con Marco per sette sere».

Un’occasione davvero imperdibile per tutti i fan dell’artista napoletano, che ha organizzato un piccolo tour nei club, composto da sole sette date, proprio per omaggiare quel tour che ebbe tanto successo e portò alla registrazione di un disco fondamentale nel suo percorso musicale.

L’ultimo disco dell’artista, Infinite possibilità per esseri finiti, è del 2022 ed è arrivato finalista tra le Targhe del Premio Tenco.

Nato e cresciuto nella città partenopea, Truppi inizia a suonare il pianoforte all’età di sette anni ed è coltivando la propria passione per la musica che, nel 2021, arriva a esibirsi sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo: magnetico performer portatore di uno sguardo alternativo e atipico sul mondo, oltre alla chitarra in concerto utilizza un pianoforte di sua ideazione, ottenuto modificando un piano verticale. Inizio concerto ore 22:30, biglietti acquistabili su TicketSms. A seguire Robetta Party con dj-set per ballare e divertirsi fino a tarda notte, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

