Al The Cage si festeggia l’8 marzo con l’evento targato Hous of Sitrì

7 Marzo 2024

Livorno 7 marzo 2024 – Al The Cage si festeggia l’8 marzo con l’evento targato Hous of Sitrì

Il prossimo venerdì targato Haus of Sitrì cadrà in una giornata particolare e altamente simbolica: l’8 marzo, infatti, anche al teatrino di Villa Corridi si celebreranno i diritti delle donne e se ne festeggeranno le conquiste economiche, politiche e sociali.

E se la Giornata della donna è ormai da decenni diventata un’occasione di disimpegno e rituali all’insegna dell’edonismo e del cattivo gusto, l’appuntamento al The Cage vuole essere sì un’occasione di divertimento e leggerezza, ma senza dimenticare l’importanza e l’urgenza delle rivendicazioni femminili.

Uno spazio politico in cui riaffermare temi che potrebbero sembrare lontanissimi da una serata disco, ma che invece sono centrali per gli organizzatori di Haus of Sitrì, le sue regine e l’Arcigay Livorno. «L’8 marzo, al contrario di ciò che si pensa, non è un giorno di festa ma la Giornata Internazionale della Donna – spiega la presidente di Arcigay Livorno Martina Cardamone – un momento di lotta e sana rabbia transfemminista per mettere al centro le rivendicazioni delle donne, delle soggettività queer e di tutte le categorie marginalizzate, e per smantellare la cultura eterocispatriarcale che guida da secoli la nostra società».

Niente spogliarelli, insomma, né stanchi cliché che presuppongono l’ostentazione sguaiata di triti stereotipi femminili (e maschili): al The Cage si balla, e ci si diverte, ma si riflette anche. Lo staff sarà invariato e celebrerà l’8 marzo con lo stile dissacrante di Madame Sitrì e con grande rispetto per le istanze e le rivendicazioni femministe, all’insegna di un linguaggio, quello drag, che è femminista per statuto.

Ad attendervi Christine Lacroix, Lalique Chouette, La Marchesa, Luca Dieci, Robyn Folie e Stella Botox. In consolle, per una notte superpop, lo special guest Matthew Wonderbratz direttamente dal Red di Bologna e dal Padova Pride Village. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, 8 euro per i tesserat* Arcigay, prima consumazione inclusa.

