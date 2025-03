Home

Al The Cage tappa imperdibile del tour dei Diaframma

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

Arriva a Livorno il tour per la celebrazione dei quarant’anni del disco più importante della dark wave italiana, Siberia dei Diaframma. Venerdì 28 marzo al The Cage un concerto imperdibile per tutti gli amanti del post-punk ma anche per gli amanti della buona musica in generale, visto che questo album degli anni ’80, ormai diventato un cult, ad oggi rimane uno dei dischi più importanti della storia del rock italiano. La parabola dei Diaframma come pionieri della dark wave italiana parte da Firenze nel decennio dei sintetizzatori da un lato, e del trionfo liberista dall’altro e scrive uno dei capitoli essenziali della scena alternativa italiana. Una produzione artistica che sarà profondamente segnata dal sound oscuro e malinconico classico del genere post punk, ma anche dai tentativi di introspezione e denuncia del disagio e delle angosce giovanili che proprio nel decennio del disimpegno e dello smantellamento dello stato sociale cominciarono a segnare le nuove generazioni. Il loro primo album, Siberia, che diventerà una pietra miliare della dark wave nazionale, sarà poi giudicato da Rolling Stone Italia come il settimo album italiano più bello di sempre.

Federico Fiumani, ad oggi unico componente originale della band rimasto in formazione, torna sul palco per suonare per intero questo piccolo grande capolavoro, insieme al repertorio anni ’80 dei Diaframma. Il tour celebrativo è partito nello scorso novembre da Mantova e sta facendo tappa in tutti i migliori live club dello stivale, tornando a far sognare gli spettatori grazie alla voce profonda e carismatica di Fiumani e allo storico sound oscuro e malinconico della band. Per l’occasione, Siberia è stato ristampato in vinile, con allegati sia il cd che contiene la registrazione originale, sia un live del 1985. Per il concerto apertura porte alle 22, biglietti acquistabili in cassa o su circuito TicketSms al prezzo di 18 euro + d.p.. Come sempre, per restare in compagnia e ballare fino a tarda notte, dopo il concerto ci sarà il dj-set a cura di Robetta Party, con Andrea Carpina in consolle. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

