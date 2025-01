Livorno 22 gennaio 2025 Al The Cage torna il grande reggae con Quartiere Coffee e Mellow Mood

Sono ormai vent’anni che i Quartiere Coffee portano in giro sui palchi nazionali e internazionali la loro anima reggae e finalmente arrivano al teatrino di Villa Corridi per il primo live del loro Tuscany Winter Tour. Nata a Grosseto nel 2004, la band inizia da subito a farsi conoscere negli ambienti indipendenti della città e della provincia grossetana; il primo album arriva a pochi anni di distanza e l’impronta datagli dal cantante Kg Man caratterizza da subito il gruppo grazie a testi composti con una mescolanza di italiano e patwa (la lingua creola giamaicana), che diventano in breve tempo vero e proprio marchio di fabbrica del progetto. Non ci vorrà molto per allestire il primo tour nazionale, che vedrà la partecipazione dei Quartiere Coffee all’ambito festival reggae Rototom Sunsplash, per poi arrivare fino all’Heineken Jammin’ Festival e a vincere il Jammin Contest. A partire dal 2011 la band vedrà aumentare sempre di più il proprio successo e alcuni membri cominceranno a coltivare anche progetti soliti, intessendo importanti collaborazioni con artisti come Roy Paci, Aretuska e la superband Rezophonic. Il percorso di crescita artistica sarà improvvisamente interrotto dalla morte del chitarrista Gianluca Real Giallu Acquilino e i Quartiere Coffee subiranno una battuta d’arresto. Ad oggi il gruppo ha ritrovato la perduta armonia: l’ultimo album, il quinto, è uscito a giugno 2024 per La Tempesta Dub/Believe. Undici tracce che vedono la collaborazione di Tonino Carotone, di Finaz della Bandabardò e del gruppo giamaicano Israel Vibration. I Quartiere Coffe sono Filippo Fratangeli Rootman (voce), Tommaso Bai Kg Man (voce), Matteo Varricchio Bigga (basso), Marco Vagheggini The Master (tastiere), Matteo Maggio Mr. Maggio (batteria), Filippo Scandroglio (chitarra) e Giulio Grillo (tastiere).

Affiancheranno la band grossetana i Mellow Mood, gruppo nato a Pordenone nel 2005, capitanato dai gemelli Jacob e LO Garzia. Il debutto ufficiale è del 2009 quando, senza distributore e etichetta, i Mellow Mood pubblicano Move!, un album dalle sonorità roots che riscuote da subito un inaspettato successo internazionale e che porterà la band a conquistarsi il titolo di miglior reggae band italiana al Rototom Sunsplash. L’ultimo album, il sesto, è Mañana del 2022, e vede la partecipazione di ben sette artisti internazionali: i giamaicani Konshens e Anthony B, gli statunitensi Iya Terra e gli europei Alborosie, Emeterians, Sr. Wilson e Million Stylez. L’appuntamento per questa serata di grande reggae sarà venerdì 24 alle 22:30 (apertura porte ore 22:00)