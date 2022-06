Home

9 Giugno 2022

Al via a Castagneto Carducci l’Outdoor Sports Festival

Outdoor Sports Festival 2022. Il 10-11-12 giugno a Castagneto Carducci

Castagneto Carducci (Livorno) 9 giugno 2022

l’Outdoor Sports Festival torna alla grande, in versione “beach”, rinnovando il rapporto con la Costa Etrusca della Toscana ed in particolar modo con la Spiaggia del Forte a Marina di Castagneto Carducci che dal 10 al 12 giugno sarà teatro di questa Kermesse di divulgazione sportiva e di valorizzazione del territorio.

Il Format, già adottato con successo nelle precedenti 6 edizioni, è quello che connota una manifestazione green ed inclusiva, finalizzata a valorizzare il territorio che la ospita, attraverso le attività all’aria aperta, sportive e non solo.

Oltre 20 discipline outdoor che possono essere provate, con l’assistenza di istruttori specializzati, dal Surf, allo Skateboard al Kite surf allo Stand up paddle, all’Arrampicata, al Beach volley fino ai volteggi con i Tessuti aerei, l’Apnea, i corsi di Pilates o lo Acroyoga e molto altro.

Tornerà al Festival anche il Running e le discipline del Walking e, dopo diversi anni, anche la presenza eccezionale dell’ Esercito Italiano che con gli uomini del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, allestirà un suggestivo percorso di allenamento fisico sulla spiaggia, conosciuto ai più come “Boot camp”, e terrà dei mini corsi di Difesa personale.All’Outdoor Sports Festival 2022 si registrerà anche una importante presenza di discipline incentrate sul corpo libero, come la Danza moderna o la Ginnastica Dinamica Militare oppure acrobatiche come i Tessuti aerei, il Parkour, la Slackline o, per la prima volta al Festival, la spettacolare Pole dance.

Infine si potrà provare l’ebbrezza di praticare uno sport di montagna in spiaggia, con l’imponente torre di Arrampicata che sarà allestita a ridosso delle mura del Forte.

Per tre giorni la spiaggia libera di Marina di Castagneto Carducci si trasformerà, come nella tradizione del Festival, in un villaggio sportivo, dove non mancherà la musica, l’intrattenimento, un beach bar e anche una postazione per i massaggi.

L’inclusività e l’accessibilità, anche per quanto riguarda la pratica sportiva, da sempre sono un cardine della nostra Manifestazione, così, anche quest’anno l’Outdoor Sport Festival rinnova la collaborazione con associazioni che promuovono molte attività del programma paralimpico e introduce la collaborazione con l’Ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI, A.S.C. Attività sportive confederate Toscana, da sempre vicino ai temi sportivi e sociali attraverso la sua commissione pari opportunità.

Torna quest’anno anche la possibilità, su prenotazione, di effettuare dei Bike tour con guide e degustazioni enologiche, in collaborazione con La Strada del Vino Costa degli Etruschi, esperienza irrinunciabile in questo contesto territoriale, dal momento che ci troviamo di fronte alle colline e alle vigne di Bolgheri.

Per quanto riguarda l’intrattenimento il divertimento continuerà anche dopo il tramonto con musica, balli e DJ set direttamente sulla spiaggia e la possibilità di gustare specialità di mare con il pescato fresco a Km zero e altre specialità di terra grazie all’area food all’interno della manifestazione. Un Mercatino artigianale e di prodotti a tema estivo sarà organizzato da Confcommercio Livorno, a cornice dell’evento nell’area lato terra del Forte di Marina.

Outdoor Sports Festival, grazie alla collaborazione con il Comitato Costa Etruska sarà uno dei selezionati eventi della Costa Etrusca promosso sui treni regionali TRENITALIA, anche attraverso il portale nazionale. Ci fa piacere, vista l’impronta Green che il Festival ha sempre voluto mantenere, fare la nostra parte per contribuire ad un progetto più ampio di “mobilità sostenibile”. Chi raggiungerà Marina di Castagneto Carducci in treno infatti potrà usufruire di uno sconto per l’iscrizione alle prove delle varie discipline in programma.

Il programma, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione www.outdoorsportsfestival.it

