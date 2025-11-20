Home

20 Novembre 2025

Al via a Villa Fabbricotti il Villaggio di Natale

Livorno 20 novembre 2025 Al via a Villa Fabbricotti il Villaggio di Natale

Sarà inaugurato sabato 22 novembre alle ore 16.00 con l’arrivo di Babbo natale nel parco di Villa Fabbricotti il Villaggio di Natale organizzato dalla Proloco Livorno in compartecipazione con il Comune di Livorno.

Ingresso da viale della Libertà.

Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio 2026 secondo il calendario di aperture e orari indicati nel dettaglio sul sito ufficiale delll’organizzazione www.villaggiodinatalelivorno.it

Come ogni anno vi sarà un’ampia area a ingresso libero aperta tutti i giorno riservata al mercatino natalizio, food, giostre, e animazione.

Il sabato, domenica e festivi cavalli e pony, attività a cura di Giacche Verdi Livorno. Ci sarà a disposizione anche un fotografo per immortalare i momenti più lieti.

Il pezzo forte sarà la casa di Babbo Natale (questa a pagamento) di ben 450 mq, completamente arredata, e a disposizione dei più piccini, di famiglie e scolaresche, con tanti laboratori e divertimenti .

Prezzi della Casa di Babbo Natale: i bambini sotto i 2 anni non pagano; bambini + di 2 anni 7 euro adulti 8 euro, ridotto over 65 7 euro, pacchetto famiglia (2 adulti+2 bambini 27 euro),scuole (solo su prenotazione) 6 euro; ridotto comitive + 10 persone 7 euro; ridotto comitive + di 20 persone (solo su prenotazione) 6 euro.

I biglietti si possono acquistare sul posto oppure online sulla piattaforma Ticketgate

A seguire gli orari del Villaggio di Natale (secondo quanto riportato sul sito ufficiale della manifestazione, che si consiglia di consultare sempre per eventuali variazioni che si potrebbero verificare indipendentemente dalla volontà del Comune)

Il Villaggio di Natale sarà aperto con orario continuato nei seguenti giorni e orari (*)

22 Novembre 2025, Inaugurazione ore 16.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

23 Novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

27-28 Novembre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

29-30 Novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

4-5 Dicembre 2025, dalle ore 15.00 alle 19.00

6-7-8 Dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

11-12 Dicembre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

13-14 Dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

18-19 Dicembre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

20-21-22-23 Dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

24 Dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

3-4-5-6 Gennaio 2026, arriva la Befana! Dalle ore 10.00 alle ore 19.00

*(nei giorni apertura con orario 10.00/19.00 solo la casa di Babbo Natale osserverà gli orari 10.00-13.00 e 15.00-19.00… Babbo Natale va a pranzo e a fare una pennichella… shhh… ma il Villaggio è comunque aperto con tutte le sue attrattive!).

Per informazioni:

www.villaggiodinatalelivorno.it

www.prolocolivorno.it

392-7697963

info@prolocolivorno.it

