Home

Cronaca

Al via al cimitero dei Lupi un nuovo servizio di assistenza gratuito per le persone con disabilità motorie

Cronaca

28 Febbraio 2026

Al via al cimitero dei Lupi un nuovo servizio di assistenza gratuito per le persone con disabilità motorie

Livorno, 28 febbraio 2026 Cimitero dei Lupi

Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente organizzano al Cimitero comunale della Cigna (“Lupi”) a partire dal 7 marzo, un nuovo servizio di assistenza, gratuito, rivolto alle persone con disabilità motorie, rafforzando il proprio impegno per l’inclusione.

Dal 7 marzo un sabato ogni due settimane (chiaramente con eventuali variazioni sulla base di festività) e su prenotazione, le persone che hanno i propri defunti sepolti in fabbricati interni al cimitero dove sono presenti barriere architettoniche, potranno usufruire di mezzi e di personale appositamente formato per accompagnarle.

Il nuovo servizio è stato presentato nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale dall’assessora al Bilancio Viola Ferroni con delega ai Servizi cimiteriali insieme alla dirigente Anagrafe, Demografico e Servizi Cimiteriali Barbara Cacelli e alla responsabile Ufficio Servizi Cimiteriali Simona Lazzeroni.

Per Aamps/ RetiAmbiente presenti l’Amministratore Unico Aldo Iacomelli e il responsabile del nuovo servizio Ing. Davide Viola.

Il servizio si inserisce nel quadro del PIAO 2024–2026 del Comune di Livorno, che impegna l’Amministrazione a “sviluppare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici per le persone con disabilità”, in attuazione del D.Lgs. 222 del 13 dicembre 2023.

“Questo nuovo servizio – ha dichiarato l’assessora Ferroni – rappresenta un ulteriore passo verso una rete di servizi pubblici più attenta ai diritti e alla dignità di ogni cittadino. Si affianca ai lavori di riqualificazione degli spazi e all’abbattimento delle barriere architettoniche gestito dal nostro ufficio Manutenzioni e lavori Pubblici in una struttura veramente ampia e complessa di cui tutti hanno diritto di fruire pienamente. Portiamo avanti questo nuovo percorso con Aamps nostra azienda di riferimento che gestisce i servizi cimiteriali”.

La dirigente Cacelli ha specificato che “si comincia in via sperimentale per vedere l’effettivo gradimento e richiesta del servizio, per poi valutare in che tempi e modi renderlo definitivo. Si ricorda che da anni è già presente al Cimitero della Cigna un servizio navetta per raggiungere le sepolture più lontane dall’ingresso tutte le mattine compresi i festivi e i pomeriggi su richiesta”.

Aldo Iacomelli, Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente ha chiosato: “Con questo servizio vogliamo trasformare un principio in un’azione concreta. Garantire accessibilità signiﬁca rimuovere ostacoli, anche quelli meno visibili. I luoghi della memoria devono essere aperti a tutti, senza barriere: è un impegno che assumiamo con responsabilità, dentro una visione più ampia di città inclusiva “.

Come funziona il servizio

A partire da sabato 7 marzo, il servizio sarà attivo un sabato ogni due settimane (chiaramente con eventuali variazioni sulla base di festività) e su prenotazione, nella fascia oraria 10.00–15.00.

Le prime date utili sono: 7/03; 21/03; 4/04; 18/04; 2/05; 16/05; 30/05.

L’utente verrà accolto presso il viale dell’Intercolonio (all’altezza della fermata del bus navetta) da un assistente di soccorso qualificato, che lo accompagnerà fino al luogo richiesto tramite ambulanza e apposita attrezzatura con montascale. La presenza di un caregiver è indispensabile.

Al termine della visita (stimata in circa 20 minuti) l’utente e il caregiver saranno riaccompagnati al punto iniziale di prelievo.

Come prenotare

Le prenotazioni possono essere effettuate da lunedì alla domenica ed è richiesto un preavviso di 7 giorni:

al numero 0586-824220. Attivo con orario: 8.00–17.15

oppure inviando una mail: focimiteri@aamps.livorno.it