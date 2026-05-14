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Al via al The Cage la prima finale di Emergenza Live Music 2026

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14 Maggio 2026

Al via al The Cage la prima finale di Emergenza Live Music 2026

Livorno 14 maggio 2026

Otto nomi per la prima finale di Emergenza Live Music edizione 2026 per le selezioni della Toscana. Un percorso che ha visto il The Cage come epicentro e vetrina per numerosi progetti artistici che a partire dal mese di febbraio hanno calcato il palco del teatrino, esibendosi davanti a un pubblico attento e curioso, nonché sotto la valutazione di giurie rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Adesso è l’ora di stringere il cerchio, perché dopo le fasi eliminatorie che sono andate avanti fino al mese di aprile, questo è il momento di dare spazio a chi ha guadagnato il pass per le finali. E allora ecco i nomi di chi guadagnerà la scena in questa prima serata (la seconda finale si svolgerà sempre al The Cage in data 23 maggio): Millie Rich, San Diego, Undercurrents, Wav, Alex Mc Rock, Molecola, Murr Ma, Safe Sex. La giuria sarà un sistema misto tra pubblico in sala e un board di giuria tecnica, perciò ognuno è inviato a partecipare per supportare le band, ma soprattutto per divertirsi e sostenere la musica emergente. Del resto è ciò che Emergenza Live Music fa sin dal lontano 1992, anno in cui è cominciata l’avventura di questo concorso che, nel tempo, è arrivato a toccare fino a 32 Paesi, per un totale di 150 città e oltre 850 club. Nel 2026 cade l’edizione numero 33 e Livorno sta facendo in pieno la sua parte, confermando la propria indole di luogo vocato alla cultura giovanile e alla libera espressione di progetti artistici. Per la finale 1 di sabato 16 maggio apertura porte fissata per le ore 21 e inizio concerti ore 21.30. Dopo l’esibizione degli 8 progetti in gara, la serata proseguirà con il noto dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party, con Gaew e Matteino dj in the Cage e Trouble Kidd sotto il Tendone Magico