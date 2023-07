Home

Al via “Antignano in Festa”, una serata in allegria con musica, esposizioni, buon cibo e divertimento per grandi e piccini. Il programma

14 Luglio 2023

Livorno, 14 luglio 2023 – Al via “Antignano in Festa”, una serata in allegria con musica, esposizioni, buon cibo e divertimento per grandi e piccini. Il programma

Domenica 16 luglio dalle 18.00 alle 24.00 l’Associazione Vivi Antignano presenta la prima edizione di “Antignano in Festa”, una serata in allegria con musica, esposizioni, vendita di cose belle, buon cibo, divertimento per grandi e piccini.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Livorno e della Misericordia di Antignano-Livorno Sud.

L’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo ha espresso il proprio “apprezzamento per questo evento che vede la mobilitazione del territorio per animare il quartiere prendendo l’impegno con l’associazione Vivi Antignano perché questo diventi un appuntamento fisso”.

Daniela Marini, presidente dell’associazione Vivi Antignano ha spiegato che “l’associazione si è costituita da esattamente un mese, ma nasce in realtà come Gruppo di cittadinanza attiva che dal 2019 ha sempre operato in Antignano in modo condiviso , collegiale, poco strutturato.

Le finalità sono quelle di dare un contributo per migliorare la qualità della vita del quartiere, ricostituire un senso di comunità, promuovere la solidarietà tra abitanti, tutelare i beni comuni e salvaguardare l’ambiente, nel convincimento che, anche attraverso piccole azioni, interventi puntuali, iniziative nate dal basso ( come questa), l’ascolto e la cura, sia possibile costruire relazioni e sinergie molto utili e proficue che nel tempo cambiano la fisionomia del luogo e lo rigenerano”.

ANTIGNANO IN FES TA PROGRAMMA

Ore 18-19 Visita guidata di Antignano a cura di Fabrizio Ottone delle “Guide Labroniche”, con saluto finale dei flautisti Matilde Di Rienzo e Fabio Lucchesi

18-23,30 Ex sede della Misericordia di Antignano via Duca Cosimo

“Storia della Confraternita di Santa Lucia e della Misericordia in Antignano tra oggetti ed immagini” a cura della Misericordia di Antignano

Mostra di cartoline e foto dell’Antignano di altri tempi a cura di Angela Bongiorno dell’Associazione Vivi Antignano

Ore 18-23,30 Via dei Bagni – via Duca Cosimo

Esposizione di artisti e vendita di prodotti artigianali a cura di Margherita Dalle Vacche dell’Associazione Vivi Antignano

18-23,30 Via Duca Cosimo

Esposizione di libri su Antignano e/o di scrittori antignanesi a cura di Renza Porciani dell’Associazione Vivi Antignano

Ore 18,30 Via Duca Cosimo – Negozio “Ebrezza di Fiori”

Corso di decorazione floreale per bambini (massimo 8 bambini)

21,30 Corso di decorazione floreale per adulti (massimo 8 adulti)

Necessaria la prenotazione al n. 339 3666761

Ore 19-23 Via Santa Lucia

Laboratorio di circo per bambini e ragazzi a cura di Pinko Pallino della scuola Saltimbanco

18- 22 Via del Castello – Centro estetico Profumo di donna

Apertura straordinaria. Per info tel. n. 331 1927128

Via dei Bagni- Parrucchiera Susy

Prova acconciature. Per prenotazioni tel. n. 388 9389694

Ore 19- 23 Via del Castello

“Quadri in mostra”

Dalle 19 sarà possibile degustare il buon cibo proposto dagli esercizi del paese.

PIAZZA CASTELLO

Ore 19:00-20:15 Gruppo musicale Alloccorrenza: ”I mitici anni ’60: Rock ,musica e divertimento”

20:15-20:45 Saluti delle autorità

Ore 20:45-22:15 Gruppo musicale Kozmic:”La musica e l’energia delle Signore del Rock”

22:15-23:30 Gruppo musicale Lorenzo Taccini e La Piccola Orchestra:”Omaggio alla canzone italiana d’autore”

AL MOLETTO

Ore 19:00-20:30 Gruppo musicale Synaesthesia:”Dal Grunge all’Alternative Rock. Brani inediti”

PIAZZA ERO GELLI (EX PIAZZA DELLA DOGANA)

Ore 18:30-19:30 Suona Mauro Ciangherotti della Saponeria di Antignano

19:45-20:30 “Donne” Esibizione della Scuola Mythos “Arte e movimento”. Direzione artistica di Gabry Gabry Gabriellini, coreografie di Benedetta Bolaffi

Ore 21:00-21:30 Il Gruppo teatrale “Noi donne” presenta: “Chiacchiere e pillacchere”

22:00-23:30 Alessio Nencioni in “ Varietà di cacciucco in vernacolo con barzellette, scenette, canzoni live e tante risate”

PIAZZA BARTOLOMMEI

Ore 18:00-19:00 Performance di danza aerea della Scuola Mythos “Arte e movimento”. Coreografie di Lory Bold.Regia di Gabry Gabriellini

19:00-20:00: PET CARPET: sfilata di cani, a cura di Lara Coppola

Ore 21:00,22,23: Performance di danza aerea della scuola Mythos “Arte e movimento” Coreografie di Lory Bold.Regia di Gabry Gabriellini

Piazza Castello

Ore 23,39 -24 GRAN FINALE

Coordinamento di Daniela Marini e Gabriella Bianchi“Associazione Vivi Antignano”, Segreteria Claudia Marra

Si ringraziano per la preziosa collaborazione Luca Paolini, Stefano Gelli, Giordano Bandinelli e la Misericordia di Antignano sud

