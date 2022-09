Home

13 Settembre 2022

Al via CambiaMente Festival: l'emergenza climatico- tre giorni di work di dibattiti, workshop, musica e stand

Arci Livorno, Uni Info News e Legambiente Arcipelago Toscano presentano:

CambiaMente Festival 2022: l’emergenza climatico-ambientale.

Siccità, inondazioni, collasso dei ghiacciai alpini, incendi incontrollabili: l’estate 2022 ha fornito una variegata e tragica dimostrazione di ciò che ci aspetta nei prossimi anni. Gli effetti tangibili del cambiamento climatico sono ormai evidenti a tutti, così come la necessità indifferibile di affrontare il tema a tutti i livelli politici.

Il CambiaMente Festival, quest’anno alla seconda edizione, si svolgerà nei giorni 16-18 settembre, negli spazi della Fortezza Vecchia, a Livorno. Verranno affrontati temi locali e globali, coinvolgendo professori, ricercatori e operatori culturali.

Interverranno:

Matilde Monti per Uni Info News

Alessio Simoncini per ARCI Livorno

Il programma.

Tre giorni di dibattiti, workshop, musica e stand delle varie associazioni sensibili al tema e operanti sul territorio. Ogni giorno un incontro ed un workshop, musica dal vivo e in conclusione la proiezione del documentario “Antropocene. L’epoca umana” (domenica 18 ore 21.30)

Evento finale del progetto “Verde Pubblico” realizzato a valere sul bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire” promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Livorno.

16/09 17/09 18/09 Workshop Conflitti Ambientali a cura del CDCA

(ore 18) Workshop “Just a cigarette bikini” con Aurora Bresci e il Professor L. Guglielminetti

(ore 17) Workshop “Tra dire e il mare c’è di mezzo… il FARE” a cura di Unicoop e Acquario di Livorno.

(ore 17) Presentazione del libro “La causa del secolo. La prima grande azione legale contro lo stato per salvare l’Italia (e il pianeta) dalla catastrofe climatica” a cura dell’associazione “A Sud”

(ore 19.30) Incontro sulla transizione energetica e la geopolitica delle risorse (ore 18.30) Incontro sulla transizione ecologica e città sostenibili (ore 18.30) After festival musica con Geremia e Juck, artisti del “Collettivo Nuova Europa”

(ore 22) Proiezione documentario “Antropocene. L’epoca umana” (ore 21.30)

