Home

Cronaca

Aree pubbliche

Al via cantiere Asa in zona Testaio-Cateratte. I lavori saranno eseguiti in 4 fasi

Aree pubbliche

10 Febbraio 2023

Al via cantiere Asa in zona Testaio-Cateratte. I lavori saranno eseguiti in 4 fasi

Livorno 10 febbraio 2023

Dal 13 febbraio al 2 marzo 2023, salvo imprevisti, ASA sarà impegnata nella zona di via del Testatio in un importante intervento di potenziamento della rete fognaria.

I lavori prevedono l’installazione di una nuova stazione di sollevamento e saranno eseguiti in più fasi per ridurre i disagi ai cittadini. Di seguito le modifiche alla viabilità come previsto dall’ordinanza:

Fase 1

Per via delle Cateratte tratto compreso tra il civico 14 e il vicino passaggio a livello ferroviario – nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

1. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

2. il senso unico alternato regolato da semafori.

Per via del Testaio tratto compreso tra via delle Cateratte e via del Lavoro

3. istituzione del divieto di transito in entrata/uscita all’intersezione con via delle Cateratte;

4. abrogazione del senso unico di marcia con istituzione del doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista con transito consentito solo ai residenti, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e per esigenze di comprovata necessità e i veicoli di soccorso;

5. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a partire dall’intersezione con via delle Cateratte in direzione est per consentire l’inversione del senso di marcia.

L’area di occupazione di suolo pubblico prevista in adiacenza all’intersezione con via delle Cateratte dovrà essere adeguatamente delimitata e resa visibile con opportuna segnaletica.

Per via del Testaio tratto ovest – tra via delle Cateratte e l’ accesso all’area di parcheggio

6. abrogazione del doppio senso di circolazione con istituzione del senso unico di marcia con direzione verso l’area di parcheggio. Per via del Lavoro tratto compreso tra le intersezioni con via del Testaio e via della Cinta Esterna

7. abrogazione del senso unico di marcia con istituzione del doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista con transito consentito solo ai residenti, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e per esigenze di comprovata necessità e i veicoli di soccorso;

8. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 9 di via del Testaio e dal civico 3 all’intersezione con via della Cinta Esterna;

9. istituzione del “fermarsi e dare la precedenza” all’intersezione con via della Cinta Esterna.

Fase 2

Per via delle Cateratte tratto compreso tra il civico 14 e il vicino passaggio a livello ferroviario – nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

10. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

11. il restringimento di carreggiata mantenendo corsie residuali per il flusso veicolare.

Per via delle Cateratte/via del Testaio area di parcheggio

12. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio data in concessione (determina n° 698/2023 – Polizia Amministrativa);

Per via del Testaio tratto ovest all’intersezione con via delle Cateratte

13. istituzione della direzione obbligatoria a destra.

Per via dei Pazzi all’intersezione con via delle Cateratte

14. istituzione della direzione obbligatoria a sinistra.

Fase 3

Per via delle Cateratte tratto compreso tra il civico 8 ed il vicino passaggio a livello ferroviario – nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

15. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

16. il senso unico alternato regolato da semafori.

17. l’abrogazione dell’ esistente attraversamento pedonale ubicato al civico 22.

Per via del Testaio tratto compreso tra via delle Cateratte e via del Lavoro

18. istituzione del divieto di transito in entrata/uscita all’intersezione con via delle Cateratte;

19. l’abrogazione del senso unico di marcia con istituzione del doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista con transito consentito solo ai residenti, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e per esigenze di comprovata necessità ed i veicoli di soccorso;

20. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 25 metri a partire dall’intersezione con via delle Cateratte in direzione est per consentire l’inversione del senso di marcia.

Per via del Testaio tratto ovest – tra via delle Cateratte e l’ accesso all’area di parcheggio

21. abrogazione del doppio senso di circolazione con istituzione del senso unico di marcia con direzione verso l’area di parcheggio.

Fase 4

Per via delle Cateratte tratto compreso tra l’intersezione con via del Testaio e il vicino passaggio a livello ferroviario – nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

22. istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

23. il senso unico alternato regolato da semafori.

Per via dei Pazzi all’intersezione con via delle Cateratte

24. istituzione della direzione obbligatoria a sinistra.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin