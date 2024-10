Home

17 Ottobre 2024

Livorno 17 ottobre 2024 – Al via Cecinema, festival internazionale del cinema indipendente

Dal 18 al 20 ottobre 2024, la città di Cecina (LI) ospiterà la terza edizione di CECINEMA, Al via CecinemaFestival Internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo,organizzato da Helix Pictures in collaborazione con il Comune di Cecina. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Cecina si trasformerà nuovamente nel cuore pulsante del cinema indipendente, accogliendo registi internazionali e ospiti come Antonio Rezza, Sara Drago, Enrica Guidi e Claudio Marmugi.

La rassegna comprende tre sezioni competitive:

•

Corti Sociali: cortometraggi che affrontano tematiche sociali con uno sguardo ironico o che veicolano un messaggio positivo.

•

Documentari Brevi: documentari che presentano buone notizie, temi trattati con intelligenza e un approccio positivo.

•

72Ore Doc/Film: una competizione unica che sfida i partecipanti a girare un documentario o cortometraggio in 72 ore sul territorio di Cecina, utilizzando elementi specifici forniti dall’organizzazione.

Un Festival Locale e Internazionale

Tra i numerosi film selezionati, i concorrenti della sezione ufficiale sono stati scelti tra centinaia di partecipanti da tutto il mondo, portando sul grande schermo una varietà di stili e approcci all’ironia, tema centrale del festival. Le storie si intrecceranno, esplorando contesti differenti attraverso i linguaggi di fiction e del documentario, in una competizione di alta qualitá, premiata dalla giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Marina Mazzacurati.

Oltre alla selezione ufficiale, il Concorso 72 Ore rappresenta una delle esperienze più coinvolgenti del festival. In questa competizione, aperta a tutti, i partecipanti ricevono una busta contenente istruzioni precise per la realizzazione di un cortometraggio che dovranno realizzare in 72 ore, includendo nel film un oggetto e un luogo specifico del Comune di Cecina. Una sfida che stimola la creatività locale e mette in connessione la dimensione amatoriale con quella professionale.

La coesistenza di un concorso internazionale e uno locale rende CECINEMA un festival unico nel suo genere, capace di coniugare la creatività di giovani talenti e registi affermati. Il festival diventa così un punto d’incontro per diversi linguaggi cinematografici, accomunati dalla voglia di reinterpretare la realtà con ironia.

Ospiti

CECINEMA 2024 sarà un punto d’incontro per artisti e professionisti del cinema, con ospiti di rilievo che arricchiranno il festival con le loro esperienze e competenze.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella saranno tra i principali ospiti di Cecinema 2024. Rezza, regista, attore e performer, e Mastrella, artista e coautrice di tutte le sue opere, sono noti per il loro stile unico e provocatorio. Insieme, hanno creato un linguaggio espressivo originale che fonde il cinema, il teatro e le arti visive, distinguendosi per la loro sperimentazione surreale e innovativa. Nel 2018, Rezza ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera per il teatro alla Biennale di Venezia, premiando il contributo artistico del duo. Durante il festival, parteciperanno a una videoconferenza in cui risponderanno alle domande del pubblico, accompagnata dalla proiezione del loro documentario “Milano, via Padova”, un’opera che esplora le dinamiche sociali e culturali di una delle strade più emblematiche di Milano.

La giornata di sabato vedrà la partecipazione di Sara Drago, attrice emergente nel panorama italiano, nota per i suoi ruoli in serie TV di successo come Call My Agent Italia. La Drago, con la sua versatilità e il suo talento, si è distinta sia nel cinema che nella televisione, conquistando il pubblico con le sue interpretazioni profonde e ricche di sfumature. A Cecinema, sarà protagonista di un talk in cui condividerà il suo percorso artistico e le sue esperienze nell’industria cinematografica.

Domenica invece sará il turno di Enrica Guidi, attrice cecinese nota soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva I delitti del BarLume, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Guidi, che interpreta Tiziana Guazzelli, ha saputo affascinare il pubblico con il suo personaggio nel corso delle stagioni della serie, iniziata nel 2013. Ha inoltre recitato in diversi film e serie televisive, consolidando una carriera ricca di sfumature e ruoli sia nel cinema che in televisione. Per Cecinema sará intervistata da Claudio Marmugi, attore e comico livornese conosciuto per il suo acuto senso dell’umorismo e il suo lavoro in teatro e in televisione.

Questi ospiti, con le loro storie e carriere, offriranno al pubblico un’opportunità unica per esplorare il mondo del cinema e dello spettacolo, arricchendo il programma di Cecinema con momenti di riflessione, umorismo e creatività.

Per consultare il programma completo clicca qui.

