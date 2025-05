Home

20 Maggio 2025

Al via “Colli occhi nel futuro”, una festa per valorizzare il quartiere Colline

Livorno 20 maggio 2025 Al via “Colli occhi nel futuro”, una festa per valorizzare il quartiere Colline

Piazza Damiano Chiesa, via di Salviano, via Lorenzini e strade limitrofe

E’ stata presentata a Palazzo Comunale la manifestazione COLLI occhi NEl futuro, una festa nata per valorizzare il quartiere Colline attraverso tre giornate (23-24-25 maggio) che si svolgeranno in piazza Damiano Chiesa, via di Salviano, via Lorenzini e strade limitrofe.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Progetto Strada APS (presente in conferenza stampa Samuele Pacchiani ), in collaborazione con il CCN Colline (Silvia Cecchetti), il Circolo ARCI Colline (Anna Plantamura), Oratorio Salesiano, il Civico 79 (Camilla Barontini), l’associazione Progetto Strada (Giorgio Ciccotelli), con il sostegno del Comune di Livorno. Presenti anche Tommaso Piroli con Francesco Carrieri dei Phrones (comici e content creator livornesi).

La conferenza stampa è stata presieduta dall’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo il quale ha espresso apprezzamento per questa iniziativa che nasce dal basso grazie ad una sinergia tra tanti soggetti che intendono rivitalizzare un quartiere. Come Amministrazione teniamo molto a queste realtà e speriamo che possano consolidarsi e crescere nel futuro.

Gli organizzatori hanno spiegato che gli obiettivi che si pongono con questa manifestazione sono essenzialmente:

Rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini, rinsaldando i legami sociali.

Coinvolgere i giovani del quartiere e della città, offrendo loro spazi di espressione e crescita.

Dare visibilità alle attività ludico-ricreative e promuovere il mondo del volontariato.

Sostenere le attività commerciali locali, valorizzando le micro-economie del quartiere.

Riscoprire e tramandare le tradizioni, favorendo l’incontro tra generazioni.

Lo slogan della manifestazione, hanno spiegato, è “Uno sguardo al futuro, custodendo il presente, ricordando il passato”. E più nel dettaglio gli organizzatori hanno chiarito che COLLI occhi NEl futuro nasce come risposta alla domanda “ma a Livorno cosa c’è?” Per questo ha l’intento primo di valorizzare il territorio livornese, specialmente quello di Colline, attraverso 3 momenti e 3 passaggi. Il primo sarà quello di avere “uno sguardo al futuro”, attraverso la giornata di venerdì 23 maggio, che valorizzerà lo sviluppo giovanile nel territorio per gettare le basi per un futuro rigoglioso in una città che può dare molti frutti. Il secondo sarà quello di “custodire il presente”, attraverso la giornata di sabato 24 maggio che aiuterà a creare appartenenza al quartiere e alla comunità e a capire le esigenze dei cittadini di oggi. Il terzo sarà quello di fare tutto questo “ricordando il passato” attraverso la giornata di domenica 25 maggio che avrà come principale obiettivo il riscoprire la ricchezza del vissuto della città e del quartiere, valorizzandone le radici.

Programma

Venerdì 23 maggio 2025

19:00 – 21:00 | Spazio dedicato al volontariato giovanile, con associazioni presenti in Piazza Damiano Chiesa.

21:00 – 23:00 | Festival “reSTARE per il FUTURO”, con ospiti locali che racconteranno esperienze e opportunità per i giovani di Livorno.

23:30 – 02:00 | Silent Disco in Piazza Damiano Chiesa, con tre DJ livornesi (noleggio cuffie a pagamento).

Sabato 24 maggio 2025

17:30 | Processione per le vie del quartiere e celebrazione della messa in onore di Maria Ausiliatrice.

20:00 | Cena di quartiere stile Pic-nic (street food) in Piazza Damiano Chiesa, in collaborazione con commercianti e Circolo ARCI, con spettacolo di vernacolo e spettacolo pirotecnico finale. (Tavoli e sedie forniti dall’Associazione Progetto Strada).

Domenica 25 maggio 2025

Una giornata dedicata alla socialità e al divertimento, con attività che uniscono il presente e il passato, attraverso il fascino dell’immaginario vintage.

Spettacoli per bambini e ragazzi, animazione e artisti di strada itineranti.

Mercatino vintage e mercatino dei bambini, dedicato al riciclo e scambio di giocattoli.

Giochi di una volta, tra cui corsa coi sacchi, ruba bandiera e giochi tipici livornesi come il rinforzo.

Area giochi di legno con animatrice e laboratori creativi per bambini e famiglie.

Concerti e spettacoli in vernacolo.

Luna park vintage e attività interattive per tutte le età.

