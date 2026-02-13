Home

13 Febbraio 2026

Al via "Cornici in cerca di autore" da Extra Factory

Livorno 13 febbraio 2026

Livorno 13 febbraio 2026 Al via “Cornici in cerca di autore” da Extra Factory

Dal 14 febbraio al 14 marzo 2026, a Extra Factory (Piazza della Repubblica, Livorno) torna la quarta

edizione di “Cornici in cerca di autore”, un progetto che si configura come una riflessione sul riuso e

sul rapporto tra memoria materiale e linguaggio contemporaneo.

L’iniziativa si fonda su un presupposto semplice ma radicale: non partire dall’opera, ma dal contenitore.

Cornici in legno vissute, segnate dal tempo, provenienti da case private e donate dalla cittadinanza,

diventano il punto di origine del processo artistico. Oggetti che hanno già avuto una funzione e una

collocazione domestica tornano oggi a interrogare lo spazio espositivo.

Il progetto valorizza la materia – legno consumato, dorature usurate, formati irregolari, graffi,

imperfezioni – non come elementi da restaurare, ma come tracce visibili di una storia. È da questa

memoria concreta che prende forma l’intervento degli artisti.

La mostra non è concepita come esposizione statica, ma come un qualcosa in divenire: le opere

entrano progressivamente nello spazio, costruendo un dialogo tra passato e presente, tra forma

ereditata e sguardo contemporaneo. Le tre fasi del progetto:

FASE 1 – Raccolta vecchie cornici (14–28 febbraio)

Extra Factory invita la cittadinanza a portare cornici in legno usate, preferibilmente senza vetro e in

buone condizioni strutturali. Chi dona una cornice riceve il tesseramento gratuito a Extra Factory fino

a marzo 2027.

FASE 2 – L’incastro (21 febbraio–13 marzo)

Pittori, fotografi, illustratori e creativi possono scegliere una cornice e tentare l’abbinamento con

un’opera, già esistente o realizzata per l’occasione.

È richiesta la quota associativa 10 €; per le opere esposte è previsto un contributo di 20 €.

FASE 3 – Mostra in evoluzione (28 febbraio–14 marzo)

Le opere vengono inserite progressivamente, rendendo visibile il processo di incontro tra oggetto e

autore. Non è prevista inaugurazione: il progetto si conclude con un finissage aperto a tutti sabato 14

marzo alle ore 18, con buffet e brindisi.

«Cornici in cerca di autore» si colloca all’interno di una più ampia ricerca sul riuso come gesto culturale:

non semplice recupero funzionale, ma pratica che restituisce significato a ciò che sembrava perso.

Attraverso il coinvolgimento della comunità e degli artisti, Extra conferma la propria vocazione a

costruire esperienze partecipative in cui oggetti, persone e visioni entrano in relazione.

Orari:

tutti i giorni (escluso martedì) 17.00 – 20.00

venerdì e sabato anche al mattino 10.00 – 12.00

su appuntamento chiamando il 338 3678564

EXTRA FACTORY LIVORNO, Via della Pina d’Oro, 2 (piazza della Repubblica

