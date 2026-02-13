Al via “Cornici in cerca di autore” da Extra Factory
Livorno 13 febbraio 2026 Al via “Cornici in cerca di autore” da Extra Factory
Dal 14 febbraio al 14 marzo 2026, a Extra Factory (Piazza della Repubblica, Livorno) torna la quarta
edizione di “Cornici in cerca di autore”, un progetto che si configura come una riflessione sul riuso e
sul rapporto tra memoria materiale e linguaggio contemporaneo.
L’iniziativa si fonda su un presupposto semplice ma radicale: non partire dall’opera, ma dal contenitore.
Cornici in legno vissute, segnate dal tempo, provenienti da case private e donate dalla cittadinanza,
diventano il punto di origine del processo artistico. Oggetti che hanno già avuto una funzione e una
collocazione domestica tornano oggi a interrogare lo spazio espositivo.
Il progetto valorizza la materia – legno consumato, dorature usurate, formati irregolari, graffi,
imperfezioni – non come elementi da restaurare, ma come tracce visibili di una storia. È da questa
memoria concreta che prende forma l’intervento degli artisti.
La mostra non è concepita come esposizione statica, ma come un qualcosa in divenire: le opere
entrano progressivamente nello spazio, costruendo un dialogo tra passato e presente, tra forma
ereditata e sguardo contemporaneo. Le tre fasi del progetto:
FASE 1 – Raccolta vecchie cornici (14–28 febbraio)
Extra Factory invita la cittadinanza a portare cornici in legno usate, preferibilmente senza vetro e in
buone condizioni strutturali. Chi dona una cornice riceve il tesseramento gratuito a Extra Factory fino
a marzo 2027.
FASE 2 – L’incastro (21 febbraio–13 marzo)
Pittori, fotografi, illustratori e creativi possono scegliere una cornice e tentare l’abbinamento con
un’opera, già esistente o realizzata per l’occasione.
È richiesta la quota associativa 10 €; per le opere esposte è previsto un contributo di 20 €.
FASE 3 – Mostra in evoluzione (28 febbraio–14 marzo)
Le opere vengono inserite progressivamente, rendendo visibile il processo di incontro tra oggetto e
autore. Non è prevista inaugurazione: il progetto si conclude con un finissage aperto a tutti sabato 14
marzo alle ore 18, con buffet e brindisi.
«Cornici in cerca di autore» si colloca all’interno di una più ampia ricerca sul riuso come gesto culturale:
non semplice recupero funzionale, ma pratica che restituisce significato a ciò che sembrava perso.
Attraverso il coinvolgimento della comunità e degli artisti, Extra conferma la propria vocazione a
costruire esperienze partecipative in cui oggetti, persone e visioni entrano in relazione.
Orari:
tutti i giorni (escluso martedì) 17.00 – 20.00
venerdì e sabato anche al mattino 10.00 – 12.00
su appuntamento chiamando il 338 3678564
EXTRA FACTORY LIVORNO, Via della Pina d’Oro, 2 (piazza della Repubblica