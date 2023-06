Home

Cronaca

Ambiente

Al via gli interventi di manutenzione ordinaria della spiaggia del Sale e delle spiaggia dell’Accademia

Ambiente

3 Giugno 2023

Al via gli interventi di manutenzione ordinaria della spiaggia del Sale e delle spiaggia dell’Accademia

Livorno 3 giugno 2023 – Al via gli interventi di manutenzione ordinaria della spiaggia del Sale e delle spiaggia dell’Accademia

Stanno per partire i lavori, curati dal settore Protezione civile e Demanio del Comune di Livorno, di manutenzione ordinaria e sistemazione delle spiagge libere cittadine non affidate in concessione, e cioè della Spiaggia del Sale e dell’Arenile e bed-rock del Lazzeretto, meglio conosciuto come Spiaggia dell’Accademia.

I lavori alla Spiaggia del Sale sono in programma da lunedì 5 a giovedì 8 giugno. È previsto il ripristino dell’area e dei percorsi, al fine di rendere maggiormente fruibile l’arenile e l’accesso.

Il secondo intervento, alla Spiaggia dell’Accademia, si svolgerà da mercoledì 7 a venerdì 9 giugno. Anche per questo arenile demaniale è previsto il ripristino dell’area e dei percorsi.

Durante i lavori gli arenili saranno interdetti ai bagnanti per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin