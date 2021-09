Home

Al via “Hangar Creativi” nell’ex Deposito ATL. Appuntamenti dal 28 settembre al 3 ottobre

27 Settembre 2021

Al via “Hangar Creativi” nell’ex Deposito ATL. Appuntamenti dal 28 settembre al 3 ottobre

Livorno 27 settembre 2021

Livorno, 27 settembre 2021 – Torna a vivere l’ex Deposito ATL di via Meyer 67, struttura di proprietà comunale inutilizzata da anni, che viene restituita alla città, dopo un primo intervento di messa in sicurezza e restyling.

Dal 28 settembre al 3 ottobre il deposito sarà il contenitore di “Hangar Creativi”, un florilegio di eventi (conferenze, dibattiti, appuntamenti di studio e ricerca, performance artistiche, videoproiezioni, iniziative specifiche per i giovani), promossi dal Comune di Livorno in qualità di sostenitore del Padiglione Italia alla “17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia”.

“Hangar Creativi” è collegato a “Comunità Resilienti”, Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Alessandro Melis e si svolgerà con il contributo di Fondazione Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Livorno, Asa, Aamps, in collaborazione con la rassegna di architettura “Scali Urbani” promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno), Cibm, Scuola Superiore Sant’Anna, Circolo “Mazzei”, Tes-Transizione Ecologica Solidale.

Sponsor tecnici: Immersiva, Abate, Lumar, Nobili Pubblicità. Tavolo Lhub promosso da Informagiovani del Comune di Livorno: La Roboterie, Arciragazzi Livorno, Lila, P24, Plastic Free, Sons of the Ocean, Oltre, Arcigay, Elastico, Friday for Future, To/Let.

Il calendario di “Hangar Creativi” prevede come detto numerosi appuntamenti, di taglio sperimentale e di ricerca, con orario 9.30-23.00, a ingresso gratuito e con obbligo di Green Pass (i posti disponibili sono contingentati come da Decreto Legislativo 23 luglio 2021 n.105).

Durante la settimana di eventi a Livorno ed al Padiglione Italia di Venezia saranno proiettati due video scritti e diretti da Elisa Canessa:

Musiche da un piccolo mondo

Scritto e diretto da Elisa Canessa, con Irma Dimitri e Federico Dimitri, camera fotografia e montaggio Marco Bruciati, fonica presa diretta e montaggio audio Alberto Abi Battocchi, musiche Nico Sambo e Claudio Laucci.

A Perfect Place

Scritto e diretto da Elisa Canessa, con Federico Dimitri, camera fotografia e montaggio Marco Bruciati, fonica presa diretta e montaggio audio Alberto Abi Battocchi, musica Nico Sambo, organizzazione Valeria Giuliani

Nel corso della settimana e nei mesi successivi all’evento “Hangar creativi” saranno effettuate visite guidate del Cisternone (a cura di Asa) e visite guidate ai “magazzini” in scali Monte Pio (a cura Fondazione Livorno).

Inoltre si svolgeranno un evento formativo dedicato al tema “Progettare la transizione ecologica” (a cura dell’Associazione TES) e un convegno in collaborazione con Regione Toscana dal titolo “Pianificare e rigenerare la città post pandemica”.

IL PROGRAMMA DI HANGAR CREATIVI

28/09/21 Pillole di scienza

9,30 -10,15 Centro Interuniversitario di Biologia Marina, modera l’assessora al Porto Barbara Bonciani

10,15-11 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – La Robotica e il mare, modera l’assessora al Porto Barbara Bonciani

12,00 – 13 Conferenza stampa di presentazione dell’evento. In collegamento in diretta dal Padiglione Italia a Venezia il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi, Ludovica Marinaro coordinatore scientifico di TES (Transizione Ecologica Solidale). A Livorno saranno presenti i collaboratori e i partner dell’evento

28/09/21 18:00-20:00 Bad Speech L’architettura delle parole che feriscono

Assessore alle Politiche Sociali A. Raspanti, collettivo Queer La Roboterie, collettivo Elestica, operatore sociale -scrittore Yassine El Ghlid, vice presidente Dieci Dicembre Arci Ragazzi Livorno Eva Fedi, blogger Martina Dandi , Artista – attivista lgbtq plus HER, associazione Arcigay

29/09/21 12,30-13,30 Conferenza stampa di presentazione di Blu Livorno con il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, l’assessora all’urbanistica Silvia Viviani e l’assessora al Demanio Viola Ferroni.

29/09/21 18:00-20:00 Contro Culture L’architettura della Cultura

Assessore all’Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello, collettivo Queer La Roboterie, Elena Ciucci Psicologa, Operatrice Ass, P24 Lila Livorno

30/09/21 18:00-20:00 La Città dell’Uomo L’architettura Sociale

Assessore alle Politiche Sociali A. Raspanti, Assessora all’urbanistica S.Viviani, Architetto Simone Orlandi

01/10/21 18:00-20:00 LivornoGrammHub I Giovani e la Città

Vice sindaca con delega alle Politiche Giovani Libera Camici, attore Riccardo Marinari, commercialista Gabriele Nannipieri, blogger Lorenzo Paci, cantante Edoardo Giusti, commerciante ambulante Papa Mbathie, artista Lorenzo Taccini, Elena Casorali

02/10/21 18:00-20:00 Favolli al sole e non solo Lo sport e i giovani a Livorno Sindaco Luca Salvetti, deejay Andrea Pilloni, vogatore Antonio Cacciapuoti, giornalista Alessandro Lazzerini, nuotatrice Sara Franceschi

03/10/21

10,30 – 13,00 Convegno Filippo Mazzei Building Democracy

Assessore alla Cultura Simone Lenzi, Massimo Balzi presidente del Circolo Mazzei, Maurizio Vernassa docente Relazioni Internazionali Unipi, Simone Guerrini responsabile Rapporti Istituzionali circolo Mazzei, Silvia Panichi Critica d’Arte, in collegamento dagli Usa Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla 17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Modera Alessandro Antico caporedattore centrale La Nazione.

03/10/21 15:00-17:00 Livorno Pink Le Donne e la Città

Assessora all’Integrazione Porto Città B. Bonciani, assessora all’Urbanistica S.Viviani, Psicologa – artista Camilla Furetta, collettivo queer La Roboterie

03/10/21 17:00-19:00 Un mare di plastica La Città, i Giovani, L’Ambiente

Assessora all’ambiente, G. Cepparello, ing Giovanni Mori portavoce Friday For Future Italia e blogger, presidente Sons of the Ocean Matteo Nani, referente associazione Plastic Free Nicola Terreni,

Ogni sera dal 28 settembre al 2 ottobre dalle 20,00 alle 23,00 Eventi spettacolari

PIETRO MASCAGNI “Insolito Mascagni”

(trio di fiati)

PIERO CIAMPI “Ha tutte le carte in regola” Omaggio a Piero Ciampi

(azione coreografica)

ROBOTERIE “Musica Sinfonica in Discoteca” Dall’orchestra all’elettronica

IL PROGRAMMA DI SCALI URBANI

Promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Livorno

28.09.2021/14.30-16.00 – OPENING TALK “ARCHITETTURA E RESILIENZA”

Intervengono: Luigi Di Marco, Stefano Frangerini, Simone Gheri, Ludovica Marinaro, Francesco Domenico Moccia, Francesco Miceli, Wassim Naghi, Silvia Viviani, Luca Zevi. Conduce: Marco Niccolini

28.09.2021/16.15-17.30 – LECTURE COMUNITÀ RESILIENTI”

Interviene: Alessandro Melis. Introduce: Daniele Menichini

29.09.2021/09.30-10.45 – LECTURE CICLOSTILE ARCHITETTURA + AREA PROXIMA “EQUAL CITY RIGENERAZIONE TERRITORIALE PEREQUATIVA NELLA VALLE DEL RENO”

Intervengono: Giacomo Beccari, Gianluigi Chiaro. Introduce: Fabrizio Filippelli,

29.09.2021/10.45-12.00 – LECTURE XTU ARCHITECTS – “LA VILLE COMME ÉCOSYSTÈME”

Interviene: Anouk Legendre. Introduce: Daniele Menichini

29.09.2021/14.00-16.00 – TALK “DECOLONIZING PUBLIC SPACES”

Intervengono: Alun Be, Giulia Frova, Mackda Ghebremariam Tesfau, Rahma Nur, Cecilia Robustelli, Rossana Scaricabarozzi, Maurizio Talanti, Elisa Visconti. Introduce: Francesca Perani. Moderano: Barbora Melis, Valentina Migliarini.

29.09.2021/16.15-17.30 – TALK “CITTÀ AUMENTATE”

Interviene: Maurizio Carta. Introduce: Michela Passalacqua.

30.09.2021/09.30-10.45 – LECTURE OKS ARCHITETTI “OK? TRA SPAZI PUBBLICI E PRIVATI”

Intervengono: Eugenio Salvetti, Luca Scollo. Introduce: Daniele Menichini.

30.09.2021/10.45-12.00 LECTURE NUA ARQUITECTURES “SCENARI IN GIOCO”

Intervengono; Maria Rius Ruiz, Ferran Tiñena Guiamet, Arnau Tiñena Ramos. Introduce: Dunia Demi.

30.09.2021/12.00-13.15 – LECTURE QUATRE CAPS “UN CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE”

Intervengono: Juan Suay Rel, Santiago Hernández Puig. Introduce: Dunia Demi.

30.09.2021/14.00-16.00 TALK “ARCHITETTE ITALIANE: INTERAZIONI MEDITERRANEE”

Intervengono: Antonella Mari, Sabrina Morreale, Francesca Perani, Anna Maria Orrù. Introduce: Benedetta Medas. Modera: Elena Fabrizi.

30.09.2021/16.15-17.30 – TALK “SEGNALI DAL NOVACENE”

Intervengono: Roberto Buizza, Claudia Cocchi, Alessandro Marata. Conduce: Bendetta Medas,

01.10.2021/11.00-13.00 TALK “LE POSSIBILITÀ DELLA CULTURA, OLTRE LO STATUS QUO”

Intervengono: Lorenzo Casini, Annalisa Cicerchia, Paola Dubini, Giorgia Fazzini, Francesca Margiulo, Alessandro Melis, Agostino Riitano. Modera: Rosa De Pasquale.

01.10.2021/14.30-16.00 TALK “ARCHITETTURA CONTEMPORANEA, LIVORNO E PROVINCIA”

Intervengono: Marco Del Francia, Fulvio Irace, Daniele Menichini. Conduce: Luca Barontini.

01.10.2021/16.15-17.30 – TALK “TERRITORIES”

Interviene: Philippe Sarfati. Conducono: Christiane Burklein, Gianluca Giordano.

02.10.2021/10.00-13.00 – TALK “VIA VITRUVIO”

Intervengono: Carmelo Baglivo, Alfonso Femia, Alessandra Ferrari, Gianluca Frediani, Alessandro Gaiani, Cherubino Gambardella, Tomas Ghisellini, Gabriele Lelli, Nicola Marzot, Alessandro Massarente, Gianluigi Mondaini, Giulia Pellegri, Pietro Carlo Pellegrini, Andrea Rinaldi, Antonello Stella, Graziella Trovato. Conduce: Valentina Radi.

02.10.2021/14.30-16.00 – TALK “TEMPODACQUA”

Intervengono: Claudio Bertorelli, Mariarosa Iannelli, Serena Palermiti, Nicolo Serpella. Conduce: Alfoso Femia.

02.10.2021/16.15-17.30 – TALK “LARGO DUOMO / LIVORNO (IM)-POSSIBILE”

Intervengono: Gianfranco Censini, Fabrizio Filippelli, Damiano Tonelli Breschi, Tommaso Tocchini. Conduce: Luca Barontini.

