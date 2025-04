Home

17 Aprile 2025

Al via i controlli sugli omessi versamenti TARI per l’anno 2024

Livorno 17 aprile 2025 Al via i controlli sugli omessi versamenti TARI per l’anno 2024

Il settore Entrate del Comune di Livorno sta avviando le attività di controllo sugli omessi o parziali versamenti della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2024.

È già in corso l’invio di messaggi per sollecitare il versamento degli importi mancanti, tramite email (ai cittadini che hanno scelto tale forma di comunicazione con gli uffici Tari) o tramite l’app IO (ai cittadini registrati).

Il mancato versamento può essere regolarizzato con il Ravvedimento operoso, tramite il Cassetto Fiscale (https://www.comune.livorno. it/it/servizi/4880). Dopo l’accesso con Spid, Cie o CNS, dalla barra in alto aprire la tendina TARI e scegliere “Riepilogo non versato Tari”, impostando l’annualità 2024. È possibile sia effettuare il ravvedimento operoso delle rate non pagate (con l’applicazione di una sanzione minima, recentemente ancor più ridotta dalla legge) sia inviare le attestazioni dei pagamenti che non risultano registrati.

Il dettaglio di quanto dovuto per la Tari 2024 è specificato nell’avviso scaricabile da apposito link contenuto nel messaggio inviato per mail o su app IO oppure scaricabile dal Cassetto Fiscale cliccando su “Calcolo Dovuto” nella tendina TARI, e scegliendo l’annualità 2024.

Sempre dal proprio Cassetto Fiscale, cliccando su “E-Mail per comunicazioni” nella barra in alto, è possibile fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, sul quale ricevere direttamente le prossime comunicazioni relative alla Tari, comprensive degli avvisi di pagamento.

L’Amministrazione invita anche a scaricare ed utilizzare l’app IO (https://ioapp.it/) che consente al cittadino di monitorare costantemente la propria posizione Tari, evitando di incorrere in dimenticanze o ritardi nel pagamento che comportano la successiva emissione di avvisi di accertamento gravati da sanzioni ed interessi.

Le Società possono accedere al Cassetto fiscale per mezzo di delega. Modulo e istruzioni sono disponibili al paragrafo “Che fare” della pagina https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/4880#come-fare

Presso gli Uffici Tari è possibile richiedere ogni chiarimento in merito alla propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, in via prioritaria rivolgendosi allo sportello telematico inviando una mail a tari.livorno@esteemsrl.it

Per i casi non risolvibili telematicamente o di particolare rilevanza e complessità, gli uffici rice

vono solo su appuntamento, prenotabile tramite www.tupassi.it o scaricando la relativa app. È possibile prenotare un appuntamento via mail (indicando il codice fiscale) o telefonando al numero 0586 820950. Gli appuntamenti saranno gestiti presso l’ufficio Tari di via Marradi 118 negli orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 9-13; martedì e giovedì ore 15.30-17.30 (mercoledì chiuso).

