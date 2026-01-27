Home

27 Gennaio 2026

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 27 gennaio 2026 Al via i lavori al sottopasso a Solvay, le modifiche alla viabilità

Lavori al sottopasso di Rosignano Solvay e conseguente modifica temporanea della circolazione per permettere all’impresa che effettuerà gli interventi – la Vanni Pierino Srl di Cecina – di poter installare il cantiere ed effettuare gli interventi previsti. La modifica partirà dal 2 febbraio 2026 e durerà fino al giorno 16 dello stesso mese.

Tale modifica, come spiega l’apposita ordinanza, si è resa necessaria in conseguenza della richiesta da parte dell’Unità Operativa Urbanizzazioni primazie mobilità e difesa del suolo del Comune al fine di consentire l’esecuzione dei lavori al sottopasso di Solvay per la sostituzione delle pannellature danneggiate all’interno della parte carrabile.

Ecco quindi le nuove e temporanee indicazioni da contenute nell’ordinanza del Comando della Polizia locale per la circolazione dei veicoli nella zona.

FASE 1

VIA FORLÌ

Divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ernesto Solvay e l’innesto con la corsia del sottopasso carrabile, eccetto residenti e frontisti che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia, per raggiungere e lasciare le proprie abitazioni.

Divieto di transito a tutti i veicoli (chiusura fisica) nella corsia Nord del sottopasso carrabile, per l’ingresso su via Aurelia / via Oberdan Chiesa

FASE 2

VIA AURELIA

Divieto di transito a tutti i veicoli (chiusura fisica) nella corsia Ovest della Aurelia per l’accesso al sottopasso carrabile che conduce a via Forlì.

Direzione obbligatoria a dritto, in corrispondenza dell’ingresso al sottopasso carrabile, per i veicoli provenienti da Sud.

La corrente di traffico prevalente da via Aurelia con direzione Nord e diretta in via Forlì è deviata via Aurelia – Cavalcaferrovia – via Allende – via Ernesto Solvay.

La corrente di traffico in transito su via Ernesto Solvay / via Forlì, per il raggiungimento della via Aurelia, è deviata su via Ernesto Solvay – via Allende – Cavalcaferrovia.

Sarà installata apposita segnaletica e dovranno essere coperti i segnali stradali pre-esistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà naturalmente essere ripristinata la segnaletica originale.