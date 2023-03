Home

Al via i lavori di asfaltatura di 7 strade cittadine, le date dei lavori e l’elenco delle vie interessate

3 Marzo 2023

Interventi di asfaltatura per alcune strade cittadine: si parte con via Dodoli, via Salvini e via Battisti

Livorno, 3 marzo 2023

Partirà la prossima settimana una serie di interventi programmati dall’ufficio Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Stradale del Comune di Livorno, per il ripristino delle carreggiate di alcune strade cittadine.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Cobesco e saranno a carico di E Distribuzione, in seguito a convenzione tra Enel e Comune che prevede la possibilità di realizzare opere stradali di un certo rilievo (a scelta del Comune) di valore equivalente a una serie di manomissioni stradali effettuate in precedenza per la posa di infrastrutture elettriche (in base al Regolamento comunale sulle alterazioni di suolo pubblico).

Sono interessate dai lavori (in successione):

via Corrado Dodoli (da via Garibaldi a via Passaponti), via Salvino Salvini (da via Demi a via delle Grazie), via Cesare Battisti (tratto da via Paoli a via dell’Origine e tratto da via dell’Origine a piazza della Vittoria), scali Saffi (da via del Fante al ponte del Mercato), scali Bettarini (da via del Fante a piazza della Repubblica), un tratto di piazza Matteotti.

Si inizia lunedì 6 marzo con via Dodoli, martedì 7 marzo con via Salvini e mercoledì 8 marzo con via Cesare Battisti. Queste le modifiche alla viabilità previste per questi primi tre interventi:

da lunedì 6 marzo a giovedì 9 marzo, in orario di cantiere (8-18):

restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata in via Dodoli, con eventuale senso unico alternato a vista in base alle necessità.

Analogo provvedimento per via Battisti, da mercoledì 8 a giovedì 16 marzo, sempre in orario 8-18.

Per via Salvini, da martedì 7 a venerdì 10 marzo in orario 8-18:

oltre al restringimento di carreggiata e al divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati; è prevista l’abrogazione del senso unico e l’istituzione del doppio senso di marcia, con accesso riservato ai soli residenti e agli utenti delle attività.

